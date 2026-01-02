Attualità

Flashover, quando un incendio cambia natura in pochi secondi

Il Flashover trasforma un incendio localizzato in uno totale. Pirolisi, calore e fumi accelerano una transizione improvvisa e devastante.

di Marzio Amoroso - 2 Gennaio 2026

Il Flashover descrive il momento in cui un incendio smette di essere un fenomeno circoscritto e diventa una minaccia totale. Questo è il termine che gli esperti utilizzano per indicare la transizione più violenta e imprevedibile che possa verificarsi all’interno di un ambiente chiuso. Una dinamica spesso citata in queste ore, dopo il drammatico caso di Crans-Montana, ma raramente spiegata con chiarezza.

Un fenomeno rapido che trasforma tutto

Nel linguaggio tecnico, il flashover rappresenta la fase in cui un locale passa da un incendio localizzato a un incendio generalizzato. Non si tratta di un semplice aumento delle fiamme, è un salto di scala improvviso, quasi istantaneo, che coinvolge ogni superficie combustibile. Le temperature possono superare in pochi istanti livelli incompatibili con la sopravvivenza, mentre l’ambiente viene saturato da calore e gas incandescenti.

Questa transizione avviene perché l’incendio iniziale produce fumi caldissimi che si accumulano sotto il soffitto. Lo strato superiore diventa sempre più denso, sempre più caldo, e inizia a irradiare energia verso il basso. Mobili, pareti, oggetti, tutto si scalda fino a rilasciare vapori infiammabili. È qui che entra in gioco un altro concetto chiave.

La pirolisi, una miccia invisibile

La pirolisi è il processo che prepara il terreno al flashover. Quando i materiali vengono esposti a temperature elevate, iniziano a decomporsi e a liberare gas combustibili. Non è combustione, ma una trasformazione chimica silenziosa che rende l’ambiente sempre più carico di vapori pronti a incendiarsi.

Quando la quantità di gas di pirolisi diventa significativa e l’irraggiamento termico raggiunge la soglia critica, l’innesco simultaneo è inevitabile. In quel momento, il flashover si manifesta come un’esplosione di fiamme che avvolge l’intero locale. È una fase che non concede margini di fuga e che rende estremamente complesso l’intervento dei soccorritori.

Perché comprenderlo è fondamentale

Conoscere questi fattori significa comprendere la logica degli incendi moderni, spesso accelerati dalla presenza di materiali sintetici che rilasciano grandi quantità di gas combustibili. Significa anche interpretare correttamente le dinamiche di un evento critico, soprattutto quando si analizzano tempi, responsabilità e possibilità di intervento. Capire questo confine aiuta a raccontare con precisione ciò che accade davvero quando un locale viene travolto dalle fiamme.