Crans-Montana, esplosione nella notte di Capodanno. Morti e feriti nella località svizzera

di Gianluca Pascutti - 1 Gennaio 2026

Crans-Montana si è svegliata nel primo giorno del nuovo anno con il peso di una tragedia inattesa. Nella notte, poco dopo l’una e mezza, una violenta esplosione ha devastato il bar Le Constellation, uno dei locali più frequentati della celebre stazione sciistica del Canton Vallese in Svizzera. L’incendio che ne è seguito ha trasformato in pochi minuti una festa di Capodanno in un dramma collettivo, con vittime e feriti ancora in fase di identificazione da parte delle autorità.

L’esplosione e l’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe partita dal seminterrato del locale, ma l’origine esatta non è stata ancora determinata. Le squadre investigative stanno lavorando per stabilire se l’esplosione sia stata causata da un malfunzionamento interno, da materiali infiammabili presenti nell’area tecnica o da un evento accidentale legato ai festeggiamenti. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa, mentre l’area resta isolata per consentire rilievi accurati.

L’incendio è stato domato dopo un intervento prolungato dei vigili del fuoco, supportati da ambulanze, elicotteri e unità di soccorso alpine. La struttura è stata gravemente danneggiata e parte dell’edificio risulta inagibile.

Vittime e feriti

Le autorità cantonali hanno confermato la presenza di diversi morti e numerosi feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. Il numero esatto non è stato ancora comunicato, poiché le operazioni di identificazione sono in corso. Il locale, che può ospitare fino a 400 persone, era affollato per la notte di festa, e questo rende più complesso il lavoro dei soccorritori.

Una linea di assistenza è stata attivata per i familiari delle persone coinvolte, mentre i servizi sanitari della regione sono stati mobilitati per gestire l’emergenza.

Una comunità sotto shock

La seconda ricorrenza di Crans-Montana nel testo sottolinea il contesto di una località che, proprio in questi giorni, registra il picco della stagione turistica. L’esplosione ha colpito un luogo simbolico della vita notturna della cittadina, generando sgomento tra residenti e turisti. Le autorità locali hanno espresso vicinanza alle famiglie e hanno garantito aggiornamenti costanti man mano che le verifiche procedono.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno analizzando i resti dell’area colpita per individuare l’innesco della deflagrazione. La priorità resta la ricostruzione della dinamica, mentre la comunità attende risposte e un bilancio definitivo.