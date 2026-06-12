Cronaca

Foggia, 17enne travolto e ucciso mentre tornava a casa dopo una festa

di Emily Gabrielli - 12 Giugno 2026

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia: a Foggia, un ragazzo 17enne ha perso la vita nelle prime ore del mattino dopo essere stato investito da un’automobile mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. E’ successo a Torre Mileto a San Nicandro Garganico, nel foggiano.

Foggia, 17enne travolto e ucciso: cosa è successo

L’incidente si è verificato intorno alle 4 del mattino lungo via Torre Mileto, una strada situata a circa un chilometro dal centro abitato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava camminando insieme a un gruppo di amici dopo aver trascorso la serata a una festa quando, all’altezza di una curva, è stato improvvisamente travolto da una vettura.

Alla guida dell’auto, secondo quanto emerso nelle prime ore successive all’incidente, ci sarebbe stato un altro ragazzo che aveva partecipato alla stessa festa. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha investito il 17enne in pieno, provocandogli ferite gravissime.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare il giovane. Le operazioni di soccorso sono proseguite a lungo e il personale medico ha messo in atto tutte le manovre salvavita possibili. Nonostante gli sforzi, però, le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito disperate e per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo sul luogo dell’incidente.

La tragedia ha colpito tutta la comunità. La famiglia del giovane è molto conosciuta a San Nicandro Garganico: il padre svolge l’attività di consulente del lavoro, mentre la madre è insegnante. La notizia della morte del ragazzo si è rapidamente diffusa in paese, suscitando profonda commozione.

Le forze dell’ordine hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli su quanto accaduto.