Cronaca

Follia a Taormina: auto contro i giovani fuori dalla discoteca. Sindaco De Luca: “È tentato omicidio”

di Andrea Scarso - 3 Giugno 2026

Un video agghiacciante ha documentato una notte di pura follia a Taormina. All’esterno di IPANEMA, un noto locale notturno siciliano, una vettura ha puntato a folle velocità un gruppo di ragazzi fermi in strada. Le immagini, mostrano l’auto che, dopo essersi inizialmente allontanata a seguito di una lite, inverte repentinamente la marcia per scagliarsi intenzionalmente contro la folla di giovani che presidiava il marciapiede.

A sollevare il velo sulla vicenda è stato lo stesso sindaco del comune siciliano, Cateno De Luca, che nella serata di martedì ha deciso di pubblicare il filmato sul proprio profilo Facebook. Le parole del primo cittadino, che è anche deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e leader del movimento Sud chiama Nord, sono state durissime ed esplicite: si è trattato di un vero e proprio “tentato omicidio” che solo per una fortunata coincidenza temporale non si è tramutato in una strage. Dai primi riscontri, infatti, miracolosamente non si registrerebbero feriti gravi.

Il video shock e le indagini delle forze dell’ordine

L’episodio si è consumato intorno alle 3:15 del mattino, al momento dell’uscita dei ragazzi dalla discoteca. Nel frammento video si nota chiaramente la traiettoria del veicolo, che trasforma la carreggiata in una linea di tiro verso i pedoni. Il sindaco ha confermato di aver inoltrato tempestivamente il materiale audiovisivo sia ai vertici della Polizia di Stato sia al comando della Polizia Municipale per accelerare le procedure di identificazione.

L’appello di De Luca alla cittadinanza è perentorio: viene richiesta la massima collaborazione a chiunque fosse presente sul posto per dare un nome al conducente della vettura. “Chiederò l’immediata identificazione di quel pazzo alla guida”, ha tuonato l’amministratore locale, esortando testimoni oculari e passanti a mettersi in contatto con le autorità preposte per non lasciare impunito un atto di tale gravità.

Oltre la cronaca: l’allarme sul disagio giovanile e la movida

Nelle dichiarazioni successive, De Luca ha allargato lo spettro della riflessione, evidenziando come l’incolumità nei luoghi della movida sia ormai un’emergenza a carattere nazionale che attraversa molteplici realtà italiane.

Secondo l’analisi del sindaco, la risposta istituzionale non deve limitarsi all’indispensabile presidio securitario, all’inasprimento delle sanzioni o alla certezza della pena. Il nodo cruciale risiede nella progressiva perdita di riferimenti educativi e nella preoccupante incapacità, da parte delle nuove generazioni, di valutare le conseguenze legali e umane delle proprie azioni.