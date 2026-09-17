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Orzo, il cereale che scalda l’autunno

Benefici, proprietà e una ricetta da provare subito

di Gianluca Pascutti - 17 Settembre 2026

L’orzo è un cereale antico, protagonista da millenni nelle diete del Mediterraneo e del Nord Europa. Si presenta in chicchi piccoli e chiari, con gusto delicato e consistenza soda. In cucina si usa soprattutto l’orzo perlato, che cuoce più velocemente, e l’orzo decorticato, più ricco di fibre e micronutrienti. È ideale per zuppe, insalate tiepide, piatti unici e per il cosiddetto orzotto, alternativa leggera al risotto tradizionale.

Perché l’orzo è perfetto quando arriva l’autunno

Con l’arrivo dell’autunno aumentano i piatti caldi e confortanti. L’orzo è perfetto perché offre carboidrati complessi che rilasciano energia in modo graduale. La sua struttura ricca di fibre aiuta a mantenere sazietà più a lungo, riducendo gli spuntini fuori pasto. I beta‑glucani presenti nell’orzo contribuiscono al controllo di colesterolo e risposta glicemica, supportando una dieta equilibrata. Si abbina in modo naturale alle verdure di stagione, come zucca, funghi, cavoli e porri, creando piatti completi e bilanciati.

Proprietà nutrizionali e benefici

L’orzo contiene vitamine del gruppo B, importanti per metabolismo ed energia quotidiana. Apporta minerali come potassio, fosforo, magnesio e ferro, utili per muscoli, ossa e sistema nervoso. Le fibre solubili favoriscono la regolarità intestinale e nutrono il microbiota, migliorando il benessere digestivo. La presenza di beta‑glucani rende l’orzo interessante nelle diete che puntano a ridurre colesterolo e picchi glicemici. È un cereale versatile, adatto a chi cerca piatti caldi, sazianti e allo stesso tempo leggeri.

Orzotto alla zucca

Ingredienti per 4 persone:

300 g orzo perlato

400 g zucca pulita

1 cipolla piccola

1 l brodo vegetale caldo

50 g parmigiano grattugiato q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale e pepe

1 rametto rosmarino

Procedimento:

Taglia la zucca a cubetti piccoli per favorire una cottura uniforme. Trita la cipolla e falla appassire in una casseruola con un filo d’olio. Aggiungi la zucca e cuoci per 5–6 minuti mescolando. Unisci l’orzo, precedentemente ammollato e risciacquato, mescola e copri con il brodo caldo. Cuoci per circa 35 minuti aggiungendo brodo quando serve. Regola di sale e pepe, spegni il fuoco e manteca con parmigiano e un filo d’olio. Servi caldo con rosmarino tritato.

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