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Leon Black dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso. Il caso Epstein scuote Washington

La Camera dei rappresentanti invia il dossier al Dipartimento di Giustizia. Il miliardario aveva ignorato due mandati di comparizione

di Ernesto Ferrante - 17 Settembre 2026

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha dichiarato Leon Black colpevole di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare nell’ambito dell’inchiesta federale sui rapporti tra il miliardario e Jeffrey Epstein. La risoluzione, approvata all’unanimità, sarà ora trasmessa al Dipartimento di Giustizia, che dovrà valutare l’apertura di un procedimento penale. “Nessuno è al di sopra della legge”, ha affermato il deputato repubblicano James Comer, presidente della commissione di vigilanza, in una nota rilanciata dai principali media statunitensi. “Continueremo a cercare trasparenza per il popolo americano e giustizia per le vittime”, ha assicurato l’esponente del GOP.

La linea difensiva del co‑fondatore di Apollo

Black, co‑fondatore del gigante degli investimenti Apollo Global Management, è considerato uno dei principali clienti del finanziere pedofilo. Proprio la natura dei loro rapporti economici è al centro dell’indagine parlamentare. Il miliardario non si è presentato all’audizione sotto giuramento fissata per il 3 settembre, ignorando due mandati di comparizione. I suoi legali hanno definito la decisione della Camera “scandalosa”, sostenendo che i deputati avrebbero accelerato la procedura e annunciando nuovi ricorsi, come riportato da CNN e The New York Times.

I 158 milioni versati a Epstein e le domande rimaste senza risposta

Durante una precedente audizione, a giugno, Leon Black aveva ammesso di aver versato 158 milioni di dollari a Epstein per consulenze fiscali e successorie. Aveva però negato di essere a conoscenza delle attività criminali del finanziere e respinto ogni accusa di violenza sessuale. L’audizione si era interrotta bruscamente quando il miliardario aveva rifiutato di rispondere a domande sugli accordi di riservatezza stipulati con alcune donne, un punto che continua a sollevare interrogativi tra i membri della commissione.

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