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Dramma intestinale diretta tv: Wietrzyk vince la gara

Il blackout intestinale più virale dell'anno

di Elizabeth Costello - 14 Settembre 2026

Pechino, dramma intestinale per la campionessa Wietrzyk: perde il controllo ma vince la gara.Nel gergo del giornalismo patinato si chiamerebbe “gesto eroico di resilienza”, ma nella crudezza della cronaca sportiva è stato il blackout intestinale più virale dell’anno.

Un incidente indimenticabile

La protagonista dell’incredibile retroscena è Joanna Wietrzyk, ventiduenne stella australiana del fitness d’élite e già campionessa mondiale. L’episodio si è consumato sabato all’interno del National Speed Skating Oval di Pechino. Il fatto, durante una tappa ufficiale del circuito Hyrox, la massacrante disciplina che fonde corsa ed esercizi funzionali ad alta intensità.

L’emergenza in gara e l’ostinazione sul percorso

A metà del percorso — tra affondi pesanti, burpee e chilometri di corsa — il corpo della Wietrzyk ha ceduto all’improvviso alla pressione fisica e allo sforzo estremo.

Sopraffatta da un’incontinenza fecale devastante e immediata, l’atleta si è ritrovata con i segni dell’attacco gastrointestinale ben visibili sulle gambe davanti agli occhi del pubblico e dei giudici di gara.

Ma dove chiunque si sarebbe fermato per correre negli spogliatoi, l’australiana ha scelto la via del totale rifiuto della resa. Ha ignorato il disastro, ha completato una dopo l’altra tutte le stazioni di allenamento previste dal regolamento ed è andata a stringere i denti fino alla linea d’arrivo.

Il trionfo sporco che divide i social

Il finale della storia supera persino l’imbarazzo del momento. Joanna Wietrzyk ha terminato la prova e ha tagliato il traguardo per prima, aggiudicandosi la vittoria nella sua categoria. Pur lasciando alle sue spalle, però, i segni della sua disfatta intestinale sui quali sono scivolate altre atlete.

La notizia ha immediatamente fatto il giro della rete, spaccando il pubblico del fitness tra l’incredulità e l’immancabile sarcasmo da meme. In primo piano, l’ammirazione spinta al limite per uno stoicismo che travalica l’igiene pur di agguantare la medaglia d’oro.