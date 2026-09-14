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El Niño, preoccupazione per il grande gelo e le ondate polari in rotta verso l’Europa

L’effetto di un El Niño eccezionalmente potente minaccia di portare sull’Europa un inverno di gelo estremo

di Marzio Amoroso - 14 Settembre 2026

immagine generata con AI

Un El Niño particolarmente intenso sta ridisegnando la circolazione atmosferica globale e potrebbe aprire la strada a un inverno anomalo e molto rigido sull’Europa. Le ultime analisi dei centri meteorologici indicano una combinazione tra oceani surriscaldati e un vortice polare anomalo, questo aumenta il rischio di ondate di aria artica sul continente.

El Niño

Il fenomeno El Niño nasce nel Pacifico equatoriale, dove le acque superficiali risultano molto più calde della media. Questo surplus di calore modifica gli scambi di energia tra oceano e atmosfera. Le perturbazioni generate si propagano lungo tutto l’emisfero, influenzando anche l’Europa. Quando El Niño è intenso, le onde planetarie che viaggiano in quota possono indebolire il vortice polare. Il vortice è la struttura che, in condizioni normali, trattiene l’aria gelida vicino al Polo Nord. Se si indebolisce o si frammenta, l’aria fredda può scivolare verso sud.

Gli scenari stagionali mostrano una maggiore probabilità di blocchi anticiclonici alle alte latitudini. Questi blocchi possono deviare il flusso delle correnti occidentali e creare corridoi diretti per masse d’aria artica e siberiana. In presenza di questi pattern, l’Europa può essere colpita da ondate polari con temperature sotto la media per più giorni consecutivi. Il rischio è quello di un grande gelo diffuso, con valori termici molto bassi e possibili nevicate anche a quote relativamente basse, soprattutto su Europa centrale e settentrionale.

Impatti possibili su Italia ed energia

L’Italia si trova in una zona di transizione, ma non è esclusa da questo scenario. In caso di affondi freddi ripetuti, il Paese potrebbe vivere fasi di freddo intenso, con neve sui rilievi e localmente in pianura al Nord. Un inverno rigido arriva in un contesto energetico delicato. Un gelo prolungato aumenterebbe la domanda di riscaldamento, mettendo pressione su gas e elettricità. In presenza di picchi di consumo, le reti potrebbero risultare stressate, con possibili criticità operative.

Cosa aspettarsi dai prossimi mesi

Le proiezioni non sono una previsione giornaliera, ma indicano una tendenza stagionale. Con El Niño forte e vortice polare potenzialmente disturbato, la probabilità di ondate polari e grande gelo sull’Europa cresce. Per cittadini, amministrazioni e sistemi energetici, la parola d’ordine è preparazione. Un inverno segnato da freddo intenso e neve non è certo garantito, ma oggi è uno scenario da prendere molto seriamente.

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