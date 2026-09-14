Attualità

Crollo cestello a Ostia: muore un operaio

Salvo un secondo operaio aggrappatosi ad una impalcatura

di Daniel Walker - 14 Settembre 2026

Tragedia sul lavoro a Ostia Ponente: cede il cestello del montacarichi, muore operaio 45enne. Il cestello di un montacarichi agganciato al braccio meccanico di un autocarro che cede all’improvviso. Così, un cantiere di ristrutturazione trasformato nell’ennesimo teatro di una tragedia del lavoro.

L’incidente

Si è verificato intorno alle 15:15 in via Antonio Forni, nel cuore di Ostia Ponente. A perdere la vita è stato un operaio di 45 anni, precipitato nel vuoto dal sesto piano della palazzina su cui erano in corso gli interventi di manutenzione.

La rottura del cestello e il collega miracolato

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’impatto si è verificato mentre la piattaforma elevatrice era posizionata ad altezza dell’ultimo piano. Per cause ancora in corso di accertamento, il cestello si è spezzato o si è sganciato dal braccio della gru. La vittima è precipitata al suolo, rendendo inutili i tempestivi soccorsi del personale del 118.

Si è invece salvato per un soffio il collega che si trovava con lui a quota elevata: al momento del cedimento della struttura è riuscito ad aggrapparsi ai tubolari dell’impalcatura vicina, rimanendo sospeso fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco che lo hanno tratto in salvo.

Indagini Spresal e sequestro dei macchinari

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ostia e i tecnici dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) della Asl Roma 3. I militari hanno posto sotto sequestro giudiziario l’autocarro, il braccio meccanico ed i resti della piattaforma precipitato.

Gli inquirenti dovranno stabilire se il cedimento sia stato causato da un guasto strutturale del perno d’aggancio, da un difetto di manutenzione del mezzo o dal mancato rispetto dei carichi massimi di sicurezza consentiti.