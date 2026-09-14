Cronaca

Milano, moto senza targa e impennate davanti alla polizia

Su una ruota, senza targa e senza patente. A Milano i ragazzi sfrecciano sulle strade solo per postare i video sui Social.

di Gianluca Pascutti - 14 Settembre 2026

@ANSAfoto

Ragazzi che impennano con la moto senza targa in pieno centro a Milano, anche davanti alle volanti della polizia. Non è più un episodio isolato. È un fenomeno che si ripete e che sta diventando un problema di sicurezza stradale.

Le strade trasformate in pista

Le immagini circolano sui social. Gruppi di giovani sfrecciano con le moto su una ruota. Succede su grandi arterie urbane e in vie molto trafficate. Le impennate vengono fatte tra le auto in coda e vicino ai pedoni. Ragazzi che cercano visibilità, adrenalina e approvazione online. Le acrobazie vengono riprese con smartphone o action cam. Poi finiscono su profili social seguiti da centinaia di persone.

Moto senza targa e identità nascosta

Molti mezzi risultano senza targa o con targhe non leggibili. Questo rende più difficile ogni identificazione immediata. I giovani indossano spesso caschi integrali e abbigliamento che copre il volto. Nei video è quasi impossibile riconoscerli con precisione. In diversi casi le moto non risultano assicurate. Alcuni conducenti non hanno la patente o non rispettano alcuna regola del codice della strada.

Perché la polizia non li ferma subito

Le volanti della polizia intervengono quando vedono le impennate. Accendono lampeggianti e sirene. Si avvicinano ai gruppi di moto. Inseguire mezzi che viaggiano su una ruota, in mezzo al traffico, è però molto rischioso. Un inseguimento ad alta velocità può causare incidenti gravi. Per questo gli agenti valutano ogni volta la situazione. Devono bilanciare il contrasto al reato con la tutela di automobilisti e pedoni.

Episodi concreti e indagini in corso

Negli ultimi mesi non sono mancati inseguimenti e fermi. In alcune operazioni i conducenti sono stati bloccati dopo la fuga. Sono emersi casi di giovani trovati senza patente, senza assicurazione e con moto non in regola. Le indagini puntano a ricostruire i gruppi più attivi. Si analizzano i video pubblicati online. Si incrociano immagini e controlli sul territorio.

Un fenomeno da prendere sul serio

Le impennate con moto senza targa non sono solo una bravata. Sono un rischio concreto per la sicurezza stradale. Le forze dell’ordine considerano il fenomeno in crescita e lo monitorano con attenzione. Milano si trova così a fare i conti con una nuova forma di illegalità urbana. Spettacolare nei video, pericolosa nella realtà.

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