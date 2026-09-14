Economia

Allianz Direct torna protagonista al Salone Auto di Torino

di Redazione - 14 Settembre 2026

(LaPresse) Nuovo riconoscimento per la campagna ‘Direct è chi Direct fa’

Allianz Direct si è confermata protagonista al Salone Auto di Torino. Per il terzo anno consecutivo, Allianz Direct, la Compagnia digitale del Gruppo Allianz, ha infatti partecipato al Salone Auto di Torino con un proprio stand nel cuore della città. L’appuntamento, svoltosi dal 10 al 13 settembre, ha richiamato 540mila visitatori.

La partecipazione al Salone è avvenuta in un momento di grande visibilità per la Compagnia. Il 7 settembre Allianz Direct ha ricevuto il bronzo agli Effie Awards per la campagna pubblicitaria ‘Direct è chi Direct fa‘, coronando un percorso di riconoscimenti che ha visto la campagna aggiudicarsi anche un oro al Gran Prix della Comunicazione Assicurativa 2026, un argento all’IAB Mixx Award 2026 e un bronzo agli Italian UNA Awards 2025.

Furlanetto: “La passione degli automobilisti è la stessa che ci guida ogni giorno”

Pierluigi Furlanetto, Direttore Generale e Responsabile Marketing & Sales di Allianz Direct Italia ha dichiarato: “Il Salone Auto di Torino è il luogo dove incontriamo la passione degli automobilisti italiani. È la stessa passione che ci guida ogni giorno nel rendere l’assicurazione auto semplice, trasparente e accessibile. Il successo della campagna ‘Direct è chi Direct fa’ premiata agli Effie Awards in questi giorni conferma che essere diretti non è solo il nostro nome. È anche la nostra modalità di stare al fianco dei nostri clienti ed è riconosciuta e premiata”.

La presenza al Salone Auto di Torino

Dal 10 al 13 settembre, Allianz Direct ha accolto oltre 6.000 visitatori al proprio stand, nel cuore di Torino, offrendo loro un’esperienza coinvolgente, ricca di iniziative e gadget dedicati ai visitatori dello spazio espositivo. Allianz Direct è stata inoltre presente allo stand RAI del Salone con un desk brandizzato, mentre sul main screen della piazza veniva trasmesso lo spot televisivo pluripremiato. Nella settimana tra il 6 ed il 12 settembre è inoltre andata on air la campagna radiofonica sui canali RAI, affiancata da un’attività di digital advertising della durata di due settimane, per rafforzare ulteriormente la visibilità del brand durante l’evento.

La campagna pubblicitaria ‘Direct è chi Direct fa’ continua a raccogliere premi

La campagna ‘Direct è chi Direct fa’ continua a raccogliere consensi nel panorama della comunicazione italiana. Dopo il successo agli Italian UNA Awards nel 2025, nel 2026 Allianz Direct ha conquistato ulteriori riconoscimenti vincendo l’argento all’IAB Mixx Awards e l’oro al Gran Prix della Comunicazione Assicurativa. A questi risultati si aggiunge il bronzo agli Effie Awards ottenuto lo scorso 7 settembre. Questi ultimi riconoscimenti confermano l’efficacia dell’approccio di comunicazione di Allianz Direct, capace di parlare il linguaggio del pubblico in modo immediato e riconoscibile. Raccontando gli imprevisti della vita quotidiana e le soluzioni assicurative pensate per proteggere i clienti in ogni situazione, la campagna concretizza la promessa di immediatezza del brand in modo distintivo e accattivante.