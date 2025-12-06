Sport

Formula 1: Oggi ad Abu Dhabi la gara che assegnerà il titolo piloti. Orario e dove vederla

di Lino Sasso - 7 Dicembre 2025

La gara di Formula 1 di oggi ad Abu Dhabi arriva al termine di un weekend intenso, carico di tensione e di storia. Proprio qui, tre anni fa, iniziò la lunga cavalcata di Max Verstappen verso i titoli mondiali: il sorpasso all’ultimo giro su Lewis Hamilton nel 2021 aprì una striscia di quattro campionati consecutivi che l’olandese non vuole interrompere. E nelle qualifiche ha lanciato un messaggio chiarissimo ai rivali: sarà lui l’uomo da battere nell’atto finale della stagione. Il pilota Red Bull ha tirato fuori due giri perfetti, chiudendo in 1’22”207 e conquistando una pole position fondamentale per alimentare il sogno rimonta. Verstappen deve recuperare 12 punti a Lando Norris e sa bene che per sperare nel titolo deve vincere e sperare che il britannico non salga sul podio.

L’olandese ha inflitto oltre due decimi alle due McLaren, apparendo finalmente in pieno controllo dopo un venerdì difficile. “Sono molto felice. L’unica cosa che possiamo controllare è la qualifica, e l’abbiamo fatta al massimo”, ha dichiarato.

La strategia per favorire Norris e la tensione in casa McLaren

Subito dietro, in seconda e terza posizione, scatteranno le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, protagonisti della lotta mondiale a tre. La tensione la fa da padrona. Entrambi avrebbero voluto la pole, ma la scuderia di Woking resta comunque la più solida nel passo gara. Norris, leader del campionato, non nasconde l’amarezza: “È dura, sono dispiaciuto, ma domani voglio provare a vincere“. Gli basterà il podio per aggiudicarsi il titolo mondiale.

Piastri, reduce da prove libere complicate, vede il bicchiere mezzo pieno: “Il terzo posto è più o meno il nostro valore. Ma domani sarà una giornata emozionante“. La strategia McLaren sarà osservata speciale. Il CEO Zak Brown ha già chiarito che, se necessario, arriveranno ordini di scuderia per favorire Norris nella corsa al titolo. Piastri però precisa: “Ne discuteremo. Anche io ho ancora una possibilità”.

Russell quarto, Leclerc ci prova. Hamilton e Antonelli out

La griglia della gara di Formula 1 di oggi registra anche alcune sorprese pesanti. Lewis Hamilton è uscito già nel Q1 “con tanta rabbia addosso”, mentre nel Q2 è stato eliminato Kimi Antonelli, che ha lamentato problemi alle gomme posteriori. A salvare la Mercedes ci ha pensato George Russell, quarto e candidato naturale al ruolo di “quarto incomodo” contro le McLaren. In terza fila partirà anche Charles Leclerc, autore di un ottimo Q3: “Sono soddisfatto del giro. Farò del mio meglio per portare a casa un ultimo podio per la squadra”. Con Verstappen davanti, le McLaren in agguato e outsider pronti a sfruttare ogni occasione, la gara di Formula 1 di oggi promette spettacolo puro. Abu Dhabi è pronta per gli ultimi fuochi d’artificio della stagione.

Orario e dove vedere la gara di Formula 1 di oggi ad Abu Dhabi

L’ultima gara del mondiale di Formula 1 del 2025 inizierà alle 14 di oggi e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e su Now. In chiaro sarà invece disponibile in differita su TV8 alle 17. Possibile guardarla anche in streaming su SkyGo, NowTv e sul sito tv8.it (in differita).