Francesco De Siena trionfa a The Voice Senior Italia 2025

Sul podio con lui, Pierluigi Lunadei, classificatosi secondo, e Giovanna Russo, terza

di Redazione - 20 Dicembre 2025

Francesco De Siena ha vinto The Voice Senior Italia 2025. La sesta edizione del talent show di Rai 1 si è conclusa ieri sera. La finale, trasmessa in prima serata, ha visto alternarsi sul palco dodici artisti over 60, selezionati tra le squadre capitanate da Loredana Bertè, Arisa, Nek e il duo Clementino & Rocco Hunt.

Chi è il vincitore

Musicista e insegnante di musica originario del Salento, De Siena ha conquistato il pubblico fin dalle prime battute grazie alla sua voce calda e profonda. Guidato dal coach Nek, Francesco De Siena ha emozionato nella serata decisiva con una intensa interpretazione de “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, confermandosi come uno degli interpreti più raffinati e talentuosi tra quelli che si sono alternati sul palco. La sua prova ha messo d’accordo pubblico e addetti ai lavori.

Il podio di The Voice Senior Italia 2025

Sul podio con lui, Pierluigi Lunadei, classificatosi secondo, e Giovanna Russo, terza. A completare la rosa dei finalisti della super finale anche Carmelo Sciplido. Per il vincitore, la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica Warner Music Italia.

“The Voice Senior” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol. La regia è di Sergio Colabona.

Dove rivedere le esibizioni

Il programma è sempre disponibile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, sulla piattaforma sono disponibili le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti salienti.

Clementino, uno dei volti di punta, è atteso dal secondo appuntamento del suo “Live Tour 2025” il 28 dicembre al Palapartenope della sua Napoli. Con lui sul palco ci saranno Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Negrita, Settembre e Ugo Crepa.