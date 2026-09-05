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Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, oggi il mondo lo celebra tra Montreux e Londra

L'ottantesimo compleanno di Freddie Mercury diventa una giornata di tributi

di Marzio Amoroso - 5 Settembre 2026

@ANSAfoto

Freddie Mercury oggi avrebbe festeggiato 80 anni, un traguardo che non appartiene solo alla memoria dei fan ma alla storia della musica. La sua figura resta viva, capace di muovere folle e iniziative in ogni parte del mondo. La voce dei Queen continua a essere un simbolo culturale che attraversa generazioni diverse, grazie a una presenza scenica unica e a brani che non hanno perso forza. La ricorrenza di oggi non è nostalgia, ma un omaggio alla sua eredità artistica.

L’eredità che non si spegne

La musica di Freddie Mercury domina ancora playlist, eventi sportivi e celebrazioni pubbliche. Brani come Bohemian Rhapsody, Somebody to Love e We Are the Champions sono diventati linguaggi universali. La sua libertà espressiva e la capacità di trasformare fragilità e potenza in arte lo rendono un riferimento costante. A 80 anni sarebbe probabilmente celebrato come uno dei performer più influenti della storia del rock.

Montreux, capitale mondiale delle celebrazioni

La città svizzera che Freddie Mercury amava ospita oggi il cuore delle iniziative. I Freddie Days, in corso dal 2 al 6 settembre, vivono oggi la loro giornata più importante. Il lungolago si riempie di fan, musica e attività dedicate alla sua figura. Concerti gratuiti, incontri e performance animano l’area intorno alla statua che da trent’anni domina la baia. La celebrazione è pensata come un omaggio inclusivo, con un programma che cresce proprio nel giorno del suo compleanno.

Eventi speciali tra musica e memoria

La giornata propone una Queen Silent Disco, organizzata vicino alla statua, con cuffie wireless e playlist dedicate alla carriera dei Queen. Sono previsti anche incontri e boat tour guidati da Peter Freestone, storico assistente di Mercury, che racconta aneddoti e momenti vissuti al suo fianco. In serata si tiene l’Official Freddie Mercury Birthday Party al Casino Barrière, evento sold out con live band, DJ set e raccolta fondi per la Mercury Phoenix Trust.

Londra celebra con un’installazione permanente

A Wembley Park, le Spanish Steps ospitano il murales “I’m Mr. Mercury”, un ritratto anamorfico alto nove metri che trasforma la scalinata in un omaggio permanente. L’opera è visitabile gratuitamente e oggi attira fan e curiosi, diventando uno dei simboli più fotografati della ricorrenza.

Un compleanno che unisce passato e presente

Le celebrazioni di oggi confermano quanto la figura di Mercury resti centrale nella cultura pop. L’80º compleanno diventa un ponte tra memoria e contemporaneità, con iniziative che trasformano il ricordo in partecipazione attiva. Freddie Mercury continua a essere una presenza che non si spegne.

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