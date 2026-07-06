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Funerali di Khamenei: a Teheran migliaia di persone per il corteo funebre

di Flavia Romani - 6 Luglio 2026

A Teheran ha preso il via il corteo dei funerali all’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, morto all’inizio del conflitto tra Stati Uniti e Israele. Secondo quanto riferito dall’emittente televisiva statale IRIB, una folla enorme si è radunata nella capitale per rendere omaggio al leader religioso e politico.

La salma, rimasta esposta per due giorni nella Grande Moschea di Teheran, uno dei luoghi più significativi sia dal punto di vista religioso sia istituzionale del Paese, viene ora accompagnata in una lunga processione attraverso le principali arterie cittadine. Migliaia di persone hanno raggiunto il centro della capitale per partecipare all’ultimo saluto, mentre il corteo si snoda tra le vie simbolo della città.

Funerali di Khamenei: cerimonia da 12 ore

Gli organizzatori prevedono che la cerimonia durerà tra le dieci e le dodici ore. Il percorso attraverserà la storica via Enghelab, il cui nome significa “Rivoluzione”. Per poi proseguire fino a piazza Azadi, ovvero “Libertà”, due luoghi altamente rappresentativi della storia e dell’identità iraniana.

Oltre al feretro di Khamenei, fanno parte del corteo anche diversi veicoli che trasportano alcuni dei suoi familiari più stretti. Tra questi figurano la figlia Boshra, il genero Mesbaholhoda Bagheri, la nipote Zahr Mohammadi Golpaygani e Zahra Haddad Adel, moglie di Mojtaba Khamenei, indicato come figlio e successore del leader scomparso.

Le immagini diffuse dalla televisione di Stato mostrano un’imponente partecipazione popolare lungo il tragitto. Migliaia di persone assiepate ai lati delle strade per assistere al passaggio del corteo e rendere l’ultimo omaggio all’ayatollah, in una delle cerimonie pubbliche più significative degli ultimi anni nella capitale iraniana.