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Firenze, al via i lavori sulla linea ferroviaria: cosa cambia per i treni tra ritardi e variazioni

di Claudia Mari - 6 Luglio 2026

Settimana di disagi per il traffico ferroviario italiano. Da domenica 5 luglio alle 23 fino alle 4 di venerdì 10 luglio sono in programma interventi straordinari di manutenzione nel nodo ferroviario di Firenze, destinati a modificare in modo significativo la circolazione dei treni.

Ferrovie, lavori a Firenze: tempistiche e treni fermi

Al centro dell’intervento c’è la sostituzione dello storico cavalcaferrovia di Ponte al Pino, un’infrastruttura risalente a circa 140 anni fa. Le operazioni prevedono la rimozione del vecchio ponte e l’installazione del nuovo impalcato mediante una gru da 1.600 tonnellate, alta circa 70 metri, impiegata per gestire un cantiere di particolare complessità.

I lavori avranno conseguenze sulla circolazione ferroviaria nazionale. I treni ad Alta Velocità potranno subire cancellazioni, variazioni di percorso, limitazioni, modifiche agli orari e cambi di fermata. I collegamenti tra Roma e Milano, deviati lungo la linea Tirrenica, registreranno un aumento dei tempi di percorrenza che potrà arrivare fino a tre ore.

I servizi sostitutivi

Per ridurre i disagi ai viaggiatori, è stato predisposto un servizio di autobus navetta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, in coincidenza con alcuni collegamenti Frecciarossa. Durante i giorni interessati dai lavori, l’offerta ferroviaria nel nodo fiorentino sarà ridotta di circa il 50%, secondo un piano concordato preventivamente tra Rete Ferroviaria Italiana e le imprese ferroviarie. Anche alcuni treni Intercity ed Eurocity saranno interessati da modifiche, con limitazioni di percorso, variazioni degli orari e tempi di viaggio più lunghi.

Rete Ferroviaria Italiana ha ricordato che questa rappresenta soltanto la prima fase dell’intervento, in programma dal 5 al 10 luglio. Una seconda finestra di lavori, sempre a Firenze, è prevista tra le 23 di domenica 26 luglio e le 11 di giovedì 30 luglio con ancora treni fermi. In entrambe le occasioni sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi e tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, con inevitabili effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano.

L’intervento rientra nel piano di ammodernamento di un’infrastruttura ritenuta strategica per la mobilità cittadina e per la sicurezza della rete ferroviaria. Le attività sono state pianificate con largo anticipo e condivise con istituzioni ed enti locali per limitare quanto possibile l’impatto sulla circolazione.

Anche la Regione Toscana invita pendolari e viaggiatori a prestare la massima attenzione, verificando in anticipo gli orari dei treni prima della partenza. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha sottolineato che si tratta di un intervento indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini. Pur riconoscendo che i lavori comporteranno alcuni giorni di notevoli difficoltà per Firenze e per l’intero sistema ferroviario nazionale.