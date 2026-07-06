Esteri

Trump posta meme con Meloni: “Necessaria ordinanza restrittiva”

di Eleonora Ciaffoloni - 6 Luglio 2026

In queste ore è arrivato un nuovo attacco da parte del presidente americano Donald Trump contro la premier italiana Giorgia Meloni.

Su Truth il presidente Usa ha postato un meme con la foto (relativa all’incontro durante il G7) della presidente del Consiglio Meloni che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia “Serve un ordine restrittivo”.

Trump, Meloni e il meme: i precedenti

Non è la prima volta che Trump attacca la premier. Già qualche settimana fa il presidente Usa aveva rivolto parole dure a Meloni. “Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena”. Aveva detto Trump in una telefonata con “l’Aria che tira” su La7 durante una intervista del giornalista Daniele Compatangelo, nel commentare i principali dossier internazionali dopo il G7 di Evian.

Subito era arrivata la replica della premier: “Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”. Aveva dettp su Instagram.

Le reazioni

Pochi minuti dopo l’ennesimo attacco sono arrivate le prime reazioni dal mondo della politica. “Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla Presidente del Consiglio”. Lo afferma sui social il leader di Azione, Carlo Calenda.