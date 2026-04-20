Fuorisalone: Interni Materiae, un’installazione su scuole in Ucraina

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In dialogo materiali, discipline, idee, tecnologia e sostenibilità

di Askanews - 20 Aprile 2026

Milano, 20 apr. (askanews) – Da oggi al 30 aprile 2026, all’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Interni Materiae, mostra-evento della rivista Interni diretta da Gilda Bojardi. Le installazioni nei chiostri mettono in dialogo materiali, discipline, idee, tecnologia e sostenibilità. Il tema Materiae riguarda ricerca e connessioni tra settori. Sono presenti oltre 40 installazioni e al centro del Chiostro d’onore un’opera potente che richiama l’orrore della guerra ma anche la forza della rinascita: Mater di Alessandro Scandurra deriva dall’esperienza della ricostruzione delle scuole in Ucraina, pur portando in scena la materia della distruzione. Le immagini sono state girate durante la preview ospitata da Interni e da Otmar Michaeler, ceo di Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG).