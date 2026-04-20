Attualità

Rapina choc in gioielleria al centro commerciale Euroma2

In cinque con picconi e a volto coperto ripuliscono il negozio: caccia ai banditi

di Cristiana Flaminio - 20 Aprile 2026

In cinque per una grande rapina: colpo al centro commerciale Euroma2, nel quadrante Sud della Capitale. Nel mirino della banda una gioielleria del centro. Il bottino è in fase di quantificazione, i danni sono apparsi sin da subito ingenti. In azione un gruppo di professionisti che non ha perso tempo e, anzi, ha agito in pochi minuti. Tutto era pianificato, pronto e preparato. Non si tratta certo di un colpo di sprovveduti. La banda avrebbe agito mentre all’interno del negozio c’erano i dipendenti.

Rapina a Euroma2, i fatti

Tutto è avvenuto intorno alle dieci di questa mattina. Cinque uomini, con il volto coperto, hanno assaltato la gioielleria Di Valenza. La rapina s’è verificata all’interno del centro commerciale Euroma2. In pochi minuti tutto era già finito. I banditi hanno sfondato le vetrine coi picconi che s’erano portati dietro. E poi hanno caricato i sacchi di iuta di gioielli e altri preziosi che hanno trafugato a piene mani. Quindi sono scappati mentre sono stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza.

L’inchiesta

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato. Prima ancora erano arrivati gli uomini della vigilanza. Il commando che ha portato a segno la rapina all’Euroma2 aveva pianificato tutto alla perfezione e s’è mosso con velocità e precisione. Riuscendo a dribblare ogni soccorso. L’indagine è partita. Mentre adesso si iniziano a contare i casi sempre più vicini e frequenti di assalti alle gioiellerie. La particolarità di questo colpo è stato l’aver scelto di agire di giorno, all’inizio dell’orario di apertura del centro commerciale.