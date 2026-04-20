Cronaca

“Terremoto” Squadra Fiore: indagato Del Deo, ex numero 2 del Dis

L'attuale presidente Cerved accusato di aver distratto fondi per 5 milioni fin dal 2022

di Angelo Vitale - 20 Aprile 2026

Giuseppe Del Deo, attuale presidente Cerved ed ex numero due del Dis

Del Deo, ex numero due Dis indagato per peculato. L’inchiesta della Procura di Roma sulla cosiddetta “Squadra Fiore” — una presunta cellula clandestina dedita al dossieraggio illegale — ha portato oggi a una serie di perquisizioni dei Ros che coinvolgono direttamente Giuseppe Del Deo.

Chi è Del Deo, ex numero due del Dis

Già figura di spicco della sicurezza nazionale, Del Deo è indagato per peculato (circa 5 milioni di euro) e accesso abusivo ai sistemi informatici. Secondo gli inquirenti, avrebbe utilizzato schedari riservati del comparto per finalità private e non istituzionali.

La scalata di Del Deo ai massimi vertici è legata proprio all’attuale legislatura. Dopo aver diretto il reparto di intelligence economico-finanziaria, Del Deo era stato nominato vicedirettore dell’Aisi (sicurezza interna) nel luglio 2023 dal governo Meloni.

Il passaggio definitivo al vertice del coordinamento nell’agosto 2024, alla firma del Dpcm che lo ha nominato vicedirettore del Dis, rendendolo di fatto il “numero due” dell’intera intelligence italiana a fianco della direttrice Elisabetta Belloni. Del Deo ha mantenuto questo incarico fino all’aprile 2025, quando ha rassegnato le dimissioni per passare al settore privato.

Il ruolo in Cerved e le accuse

Dall’aprile 2025, Del Deo ricopre la carica di presidente esecutivo di Cerved Group spa, colosso privato dei dati controllato da Ion Group dell’imprenditore Andrea Pignataro. La sua nomina era finalizzata a trasformare l’azienda in un hub per la cybersicurezza e l’analisi dei rischi geopolitici.

Le notizie odierne gettano un’ombra pure su questo passaggio. I magistrati sospettano che il presunto peculato da 5 milioni (fondi drenati attraverso contratti gonfiati alla società “amica” Sind di Enrico Fincati) sia servito ad alimentare il sottobosco privato nel quale si è alimentata la “Squadra Fiore”.

L’accusa centrale è che Del Deo abbia favorito fin dal 2022 una rete informativa parallela, sfruttando il know-how e i dati acquisiti durante il suo mandato governativo per scopi estranei alla sicurezza dello Stato.