Attualità

Estradato in Italia uno degli aggressori di Cicalone

Si tratta di un 39enne rumeno rispedito in Italia dalle autorità finlandesi

di Pietro Pertosa - 20 Aprile 2026

Estradato dalla Finlandia uno degli aggressori di Simone Cicalone, lo youtuber che si occupa di sicurezza e che denuncia la criminalità nelle metro della Capitale. Si tratta di un 39enne rumeno che è sbarcato in questi giorni all’aeroporto di Fiumicino. Era scortato da personale del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip). Secondo le indagini, insieme ad altre tre persone, l’uomo ha aggredito lo youtuber. Spedendolo in ospedale il 12 novembre scorso nei pressi della fermata Ottaviano della Metro A.

Estradato dalla Finlandia uno degli aggressori di Cicalone

L’episodio, che divenne in brevissimo tempo una delle notizie più cliccate e compulsate della rete, ha fatto scattare le indagini che hanno portato il giudice per le indagini preliminari ad accogliere le richieste avanzate dai pubblici ministeri della procura della Repubblica capitolina – Dipartimento criminalità diffusa e grave. Il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di lesioni gravissime. Gli agenti del nucleo Polmetro, in servizio presso la questura di Roma, hanno identificato i quattro presunti aggressori di Cicalone. E successivamente li hanno rintracciati all’estero dalle autorità finlandesi e rumene.

Il 39enne è in carcere

Venerdì pomeriggio l’estradizione dalla Finlandia del 39enne ritenuto tra gli aggressori di Cicalone ha portato l’uomo in Italia. Dopo le formalità di rito, è stato associato in carcere, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. La fuga all’estero non ha consentito agli indagati di “sfangarla”. Già il 27 febbraio scorso un altro degli indagati era stato estradato in Italia ed era arrivato a Fiumicino dove, a sua volta, dopo l’espletamento delle previsioni di legge, era stato a sua volta tradotto in carcere in attesa di nuove disposizioni.