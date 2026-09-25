Politica

Il laboratorio calabrese e la scossa dei mondi al contrario

Per Roberto Vannacci e Futuro Nazionale, si sta per presentare il primo banco di prova.

di Eleonora Manzo - 25 Settembre 2026

A guardare le mappe del potere romano, Reggio Calabria sembra fatalmente lontana, un avamposto su uno Stretto bellissimo e complicato, tradizionalmente recluso nelle logiche delle sue infinite dinamiche locali. Ma la politica ha traiettorie oblique e imprevedibili, e le elezioni suppletive della Camera dei deputati si sono improvvisamente trasformate nel vero, autentico sismografo della destra italiana.

Non siamo di fronte a una semplice transizione tecnica per sostituire un seggio rimasto vacante, questo voto rappresenta il primo vero banco di prova per Roberto Vannacci e per la sua creatura politica, Futuro Nazionale. Per il generale eurodeputato è arrivata l’ora della verità, il momento esatto in cui dimostrare se l’enorme dote di consenso d’opinione sia un patrimonio strutturale o soltanto un fuoco di paglia.

Il quadro tattico che si delinea è spietato ma chiaro. Da una parte, il centrosinistra ha compiuto un piccolo miracolo locale e si è presentato unito, superando le solite lacerazioni identitarie e schierando le sue forze dietro un unico nome per tentare il colpaccio. Dall’altra parte, il centrodestra di governo difende il proprio fortino, ma si ritrova costretto a guardarsi continuamente alle spalle dalle incursioni di quel ‘cavallo’ della destra sovranista incarnato proprio dalla lista di Vannacci.

Se il centrosinistra unito dovesse riuscire a vincere, anche soltanto per un pugno di voti e approfittando della frammentazione dello schieramento avversario, per Vannacci non si tratterebbe affatto di un fallimento strategico, quanto piuttosto di un formidabile paradosso politico.

Dalla Lega all’astensione, l’Opa del Generale sulla destra

Una vittoria progressista, seppur di misura, dimostrerebbe istantaneamente che la coalizione ufficiale di governo non basta più a se stessa e che lo strappo nel campo conservatore è ormai consumato. Ma il vero scenario di rottura si materializzerebbe qualora a trionfare fosse direttamente il candidato espresso da Futuro Nazionale. In quel preciso istante, la diga politica crollerebbe del tutto.

Se il candidato del Generale dovesse espugnare il seggio calabrese, l’analisi del flusso elettorale rivelerebbe un travaso di voti chirurgico ed evidente. Vannacci andrebbe a pescare a piene mani innanzitutto nel bacino elettorale della Lega, accelerando quel processo di logoramento e di scomposizione interna già visibile a livello nazionale.

Al contempo, sottrarrebbe consensi preziosi e pesanti alle frange più radicali e insoddisfatte di Fratelli d’Italia, a quegli elettori della prima ora che masticano amaro di fronte al realismo geopolitico di governo e alla svolta moderata impressa dai vertici romani. Perfino una fetta consistente di astensionismo e di voto di protesta pura, storicamente delusa dai partiti tradizionali, tornerebbe alle urne sedotta dal richiamo della rottura identitaria.

Anche una vittoria sul filo di lana del campo progressista racconterebbe esattamente la medesima storia: un centrodestra tradizionale battuto perché cannibalizzato da destra. Reggio Calabria smette così di essere una periferia geografica e diventa un laboratorio geopolitico cruciale per il futuro del Paese.

Se il candidato di Vannacci vince, o se semplicemente fa perdere la coalizione di governo, il Generale non sarà più soltanto un caso editoriale o un battitore libero, ma il leader riconosciuto di un’Opa ostile sulla destra italiana. Un terremoto politico pronto a risalire l’intera penisola, ridisegnando equilibri e gerarchie della maggioranza.

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