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Deraglia treno in Francia: ipotesi sabotaggio

Ci sono 44 feriti, sui binari tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin trovato un pezzo di rotaia

di Cristiana Flaminio - 12 Settembre 2026

Deraglia un treno in Francia: ci sono 44 feriti ma fa paura l’ipotesi degli inquirenti, quella di un possibile sabotaggio. È successo tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, nei pressi della città di Cléon che si trova nel dipartimento francese della Seine-Maritime, nella serata di ieri intorno alle 19.45. L’annuncio è arrivato dal ministro dei trasporti Philippe Tabarot. Che, in prima battuta, aveva parlato di una ventina di feriti. Il bilancio, però, s’è aggravato nel corso delle ultime ore. E i feriti sono saliti, fino a questo momento, a 44. Tra di loro c’è una donna che versa in gravissime condizioni.

Deraglia treno in Francia: ipotesi sabotaggio

I media transalpini hanno dato conto degli sviluppi dell’inchiesta che s’è avviata per far luce sul deragliamento del treno in Francia e, adesso, si parla apertamente dell’ipotesi di un possibile sabotaggio. Già, perché stando a quanto riporta Afp che cita fonti di polizia, sarebbe stato ritrovato un pezzo di rotaia sui binari. Sul Ter, il treno regionale deragliato, al momento dei fatti viaggiavano ben 186 passeggeri. Poteva essere una strage. E, forse, c’è la mano di qualcuno. Per il momento indagano i magistrati della Procura di Rouen. Anche la Scnf, la compagnia ferroviaria francese, ha aperto un’inchiesta per fare piena chiarezza sulle cause dell’incidente.

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