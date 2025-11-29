Attualità

Genoa-Verona: in coda è già sfida salvezza

di Giorgio Brescia - 29 Novembre 2025

Genoa-Verona: in campo nel capoluogo ligure una sfida cruciale per la salvezza.

Genoa-Verona: un match decisivo

Il Genoa e l’Hellas Verona si affrontano oggi in una partita decisiva per allontanarsi dalla zona retrocessione. I rossoblù vogliono confermare la ripresa delle ultime giornate, mentre gli scaligeri cercano disperatamente punti. Al Ferraris è tutto pronto: fischio d’inizio alle 15, diretta su Dazn.

Dove vederla

Il match, valido per la 13esima giornata di Serie A, si gioca oggi al “Luigi Ferraris” di Genova.

Una partita da seguire su Dazn, disponibile su smart TV, app o sito web, oppure tramite il canale 214 per gli abbonati Sky con Sky Q o Sky Glass. Telecronaca affidata a Alberto Santi.

L’attesa

Genoa (terzultimo con 8 punti) e Verona (ultimo con 6) si giocano punti pesanti in chiave salvezza.

Il Grifone ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime giornate, mentre il Verona non ha ancora vinto in stagione.

Uno storico bilanciato: 80 precedenti tra le due squadre, 28 vittorie Genoa, 21 Verona e 31 pareggi.

Formazioni e tattiche

Genoa (3‑5‑2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. Allena Daniele De Rossi. Probabile conferma della coppia Vitinha‑Colombo in attacco, con possibile inserimento di Gronbaek a centrocampo.

Verona (3‑5‑2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Gagliardini, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. Allena Paolo Zanetti. Gli scaligeri puntano sul duo Giovane‑Mosquera in avanti per provare a sorprendere.

Tatticamente, una sfida avvincente: il Genoa sfrutta le fasce e le incursioni centrali, mentre il Verona cerca contropiedi veloci. La partita si preannuncia intensa e aperta.

Curiosità

Il Verona non vince a Genova dal settembre 2024:. L’asse Martin‑Ostigard del Genoa è tra i più pericolosi sui calci piazzati.

Gli scaligeri non hanno ancora mai vinto un incontro. Zanetti sa che solo un successo può ridare fiducia alla squadra.

I pronostici

Pronostico leggermente a favore del Genoa, grazie al Ferraris e alla fiducia recente. Il Verona potrebbe sorprendere con rabbia e spregiudicatezza. In campo, attese emozioni, evidenti i nervi tesi e il segnale di una battaglia dal primo all’ultimo minuto.