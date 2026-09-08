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Geolier e Achille Lauro insieme, l’11 settembre esce il nuovo singolo “Per noi”

di Italpress - 8 Settembre 2026

MILANO (ITALPRESS) – Si intitola “Per noi” il nuovo singolo di Geolier, in duetto con Achille Lauro, in uscita venerdì 11 settembre. Dopo aver condiviso il palco dello Stadio Olimpico di Roma, dove Achille Lauro è stato ospite di Geolier cantando insieme a lui “Fotografia”, i due non potevano che riportare quella stessa energia anche in studio.

Le sei date di “Napoli è casa tua” di Geolier in programma il 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona, hanno registrato il tutto esaurito in meno di una settimana.

Per permettere al pubblico di tutta Italia di raggiungere Napoli e vivere al meglio l’esperienza, saranno previste agevolazioni dedicate ai trasporti e alla permanenza in città. Le informazioni verranno comunicate su magellanoconcerti.it a partire dal 1° dicembre 2026.

Parallelamente al successo dal vivo, a livello discografico “Canzone d’amore” resta costante al primo posto della Daily Top Songs Italy di Spotify, dove dal 26 giugno non ha mai lasciato la prima posizione.

Anche “Tutto è possibile” (quattro dischi di platino) si conferma tra gli album più ascoltati del Paese, restando alla #1 della Weekly Top Albums Italy di Spotify e tornando alla #1 della classifica album di FIMI/NIQ ITALIA.

-Foto ufficio stampa helpmediapr-

(ITALPRESS).