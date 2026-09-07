Germania, voci dal Magdeburgo: “Ora AfD merita una possibilità”

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"La gente è scontenta", i commenti dei residenti tra sorpresa e choc

di Askanews - 7 Settembre 2026

Magdeburgo, 7 set. (askanews) – Il giorno dopo la vittoria schiacciante di AfD alle elezioni regionali in Sassonia Anhalt, nella capitale del Land orientale tedesco, Magdeburgo, gli elettori sono divisi, tra chi vuole che il partito di estrema destra, che ha ottenuto quasi il 44% delle preferenze, governi la Regione e chi è sotto choc.

“La gente è scontenta. Non è detto che loro facciano meglio. Ma non hanno ancora avuto la possibilità di provarci. Non bisogna dimenticarlo. E ciò che è successo finora è stato causato dai partiti tradizionali e non dall’AfD, come si sente dire sempre in questo momento. Sì, loro non hanno alcuna colpa per ciò che è successo. Quindi ritengo che meritino una possibilità”, afferma ad Afp Manuela Segger, sostenitrice AfD.

“Beh, l’atmosfera è un po’ tesa, mi pare. Perché adesso hanno tutti paura, cosa che non capisco. Insomma, cosa può succedere? O andrà bene, oppure non andrà proprio così bene e allora la prossima volta non li rieleggeremo”, aggiunge l’elettrice del partito anti-migranti e pro-Putin.

“E devo ammettere, in tutta onestà, che non me lo aspettavo. In quel momento sono rimasto piacevolmente sorpreso. Sono un sostenitore dell’AfD, ma non ne faccio parte. Non ho nulla da dire e ora la situazione si fa davvero interessante, perché i risultati sono tali che non si può dire che qualcuno possa governare da solo. E questo dovrebbe rendere le cose ancora più avvincenti di quanto lo sia stata l’intera campagna elettorale. Questa è la mia opinione”, afferma Walter Bornholdt, elettore AfD.

“Lo trovo davvero terribile. Non mi aspettavo nemmeno un risultato così netto – dice Karine Kroeger, elettrice dei Verdi – la mattina ero così felice di vedere così tanta gente in giro, che andava a votare. Ma tra loro c’erano anche le persone sbagliate. E quello che ci aspetta ora sarà terribile”, dichiara.

“Ma se ci si pensa, quasi la metà delle persone ha detto: ‘Ora voto per loro, è quello che voglio’. È anche un po’ inquietante guardarsi intorno e guardare qua e là”.