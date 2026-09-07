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Uragano Lowell, Hawaii sotto assedio

L’uragano Lowell avanza nel Pacifico con venti estremi e una traiettoria che minaccia direttamente le Hawaii

di Gianluca Pascutti - 7 Settembre 2026

L’uragano Lowell è diventato uno dei cicloni più violenti del Pacifico centrale, con una traiettoria che punta diretta verso le Hawaii. Le ultime analisi descrivono un sistema compatto, con un occhio ben definito e bande di pioggia molto estese.

Categoria e potenza del ciclone

Lowell è classificato come uragano di categoria 3–4, con venti che superano i 200 km/h nelle aree più vicine al centro. La struttura è simmetrica e indica un major hurricane pienamente maturo. Il nucleo caldo alimenta la tempesta e mantiene alta l’intensità, con raffiche potenzialmente distruttive sulle isole esposte.

Traiettoria verso le Hawaii

L’uragano Lowell si muove verso nord, seguendo una rotta che lo porta a ridosso dell’arcipelago hawaiano. Le proiezioni indicano un passaggio a ovest di Kauai e Niihau tra lunedì sera e martedì. Attualmente il centro del ciclone si trova a circa 860 km a sud‑sud‑ovest di Lihue e 895 km a sud‑ovest di Honolulu. Su Kauai County è attiva un’allerta uragano, con monitoraggio continuo dell’evoluzione.

Piogge estreme e rischio alluvioni

Lowell porta con sé piogge torrenziali che possono raggiungere 15–25 centimetri, con picchi fino a 36 centimetri sulle isole più esposte. Questi accumuli favoriscono flash flood e allagamenti improvvisi, soprattutto nelle valli e nelle zone montuose. Il terreno saturo aumenta il rischio di frane e colate di detriti lungo i versanti ripidi.

Mareggiate e venti distruttivi

L’uragano Lowell genera mareggiate molto intense, con onde alte e correnti di risacca pericolose lungo le coste. Sono possibili allagamenti costieri fino a circa un metro, soprattutto nelle baie rivolte verso sud e sud‑ovest. I venti estremi possono superare i 230–260 km/h nelle fasi di massima intensità, con danni a edifici, infrastrutture e rete elettrica.

Un Pacifico affollato di uragani

Lowell si inserisce in un contesto eccezionale, con tre uragani simultanei nel Pacifico insieme a Karina e Marie. Questa configurazione è legata al nuovo ciclo di El Niño, entrato in una fase più aggressiva. Le acque più calde alimentano i cicloni e aumentano la probabilità di eventi estremi su vasta scala.

Preparazione e misure di sicurezza

Le autorità delle Hawaii hanno attivato piani di emergenza e invitano residenti e turisti a seguire le indicazioni ufficiali. Con un major hurricane come Lowell, la prudenza è fondamentale per ridurre l’impatto di piogge, mareggiate e venti distruttivi.

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