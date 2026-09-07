Pecoraro Scanio: non bisogna sottovalutare il voto in Sassonia-Anhalt

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Serve risposta Ue su pace, clima, lavoro e sicurezza

di Askanews - 7 Settembre 2026

Roma, 7 settembre 2026 – Il voto registrato in Germania, pur riguardando una realtà territoriale molto limitata (2 milioni su 84) rispetto all’intero Paese, rappresenta un segnale che non può essere sottovalutato. Dentro quel consenso si intrecciano paure profonde: la sicurezza dei cittadini, il timore di una guerra in Europa e le conseguenze di una situazione internazionale sempre più instabile . Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital, commentando i recenti risultati elettorali in Germania.

È evidente – prosegue Pecoraro Scanio – che una parte di quel voto è alimentata anche dall’ostilità verso i migranti, ma sarebbe un grave errore fermarsi a questa lettura. Molti cittadini esprimono inquietudini reali rispetto alla sicurezza, al futuro economico e al rischio di un’escalation militare con guerra alla Russia. Ignorare queste preoccupazioni significa lasciare spazio alle forze dell’ultrapopulismo e dell’estremismo .

Secondo il Presidente della Fondazione UniVerde, l’Europa democratica e progressista deve essere capace di offrire risposte concrete senza inseguire le parole d’ordine delle destre radicali.

Le contraddizioni che emergono in alcuni movimenti estremisti dimostrano quanto sia fragile e confuso il quadro politico attuale. Per questo le forze democratiche devono costruire una proposta credibile, fondata sulla pace, sulla giustizia sociale, sulla transizione ecologica e sull’innovazione .

Pecoraro Scanio richiama inoltre l’attenzione sulle grandi sfide che rischiano di essere oscurate dal dibattito politico più emotivo: I veri temi strategici del nostro tempo sono la crisi climatica, che sta assumendo dimensioni sempre più drammatiche, e l’impatto dell’intelligenza artificiale e della robotica sul lavoro, sull’economia e sulla società. Invece di concentrarci su queste trasformazioni epocali, troppo spesso siamo costretti a inseguire narrazioni basate sulla paura e sulla contrapposizione .

L’Europa – conclude Pecoraro Scanio – deve tornare a guidare una visione di futuro che unisca sicurezza, sostenibilità, innovazione e diritti. Solo così sarà possibile rispondere alle preoccupazioni dei cittadini senza cedere alle semplificazioni e alle derive estremiste .