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Vescovi e cattolici tedeschi contro Afd: “Niente alleanze”

I vescovi tedeschi e le organizzazioni dei cattolici in Germania si schierano contro Afd dopo il trionfo alla tornata elettorale

di Pietro Pertosa - 7 Settembre 2026

I vescovi tedeschi e le organizzazioni dei cattolici in Germania si schierano contro Afd. Dopo il trionfo alla tornata elettorale in Sassonia-Anhalt, la Chiesa tedesca fa quadrato e prende posizione contro il partito che ha ottenuto il 44,5 per cento dei consensi. Una posizione netta e senza sconti. Lanciata, in mattinata, dai vescovi e ribadita dai fedeli “organizzati” nel pomeriggio. La parola d’ordine è una sola: no a ogni possibile intesa o alleanza con Alternative fur Deutschland che, nonostante l’immensa messe di voti, deve evidente rimanere ai margini dell’arco costituzionale a Berlino.

I vescovi tedeschi contro Afd

La nota della Conferenza episcopale della Germania è stata già inviata prima del voto. Il presidente dei vescovi tedeschi monsignor Heiner Wilmer aveva fatto appello ai cattolici di Sassonia-Anhalt affinché non votassero Afd. “Non c’è alternativa, né in Germania né altrove – ha sottolineato Wilmer -. L’Afd attacca questi valori fondamentali e mina la nostra forma di governo democratica. La loro alternativa per la Germania è una società in cui la libertà, la dignità umana e la democrazia sono limitate”. Un appello che, considerato l’enorme successo elettorale del partito di Weidel, è rimasto con ogni evidenza inascoltato.

I cattolici: “Nessuna intesa con Afd”

La frittata, però, è fatta. E se i vescovi tedeschi non son riusciti ad arginare la furia Afd, ci pensa il laicato cattolico a tentare di mettere un freno. “L’Afd non è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta. Mi appello a tutti i partiti democratici affinché non entrino in nessuna circostanza in una coalizione di governo con gli estremisti di destra”, ha detto Irme Stetter-Karp, presidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi. Che ha aggiunto: “Il fatto che la sua campagna abbia comunque raggiunto ampi strati dell’elettorato testimonia una crisi della democrazia che possiamo – e dobbiamo – superare solo insieme. In Sassonia-Anhalt si è verificato un radicale sconvolgimento politico. Non è chiaro come si possa ora formare un governo. L’AfD non è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta. Mi appello a tutti i partiti democratici affinché non entrino in nessuna circostanza in una coalizione di governo con gli estremisti di destra”.