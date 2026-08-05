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Gian Luca Farinelli nuovo direttore artistico della Fondazione Accademia del Cinema Italiano

di Italpress - 5 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Gian Luca Farinelli è il nuovo direttore artistico della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

“Una scelta che premia la competenza, la passione e la visione di una figura autorevole della cultura cinematografica italiana – commenta il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni – Un bolognese, direttore della Fondazione Cineteca di Bologna, che ha legato profondamente il proprio percorso professionale alla città, contribuendo a renderla un punto di riferimento internazionale per la conservazione, il restauro e la diffusione del patrimonio cinematografico. La nomina inoltre di Martin Scorsese alla presidenza onoraria dell’Accademia impreziosisce ulteriormente questa nuova fase, affiancando a Farinelli un maestro del cinema mondiale, da sempre impegnato nella tutela e nella valorizzazione della memoria filmica. Sono certa che Farinelli saprà mettere la propria esperienza al servizio dei David di Donatello, interpretando il nuovo incarico con sensibilità e spirito innovativo. A lui auguro buon lavoro, nella convinzione che il suo contributo rafforzerà ulteriormente il prestigio del cinema italiano nel nostro Paese e nel mondo” conclude.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).