Politica

Attesa per Conte in commissione Covid, alta tensione prima dell’audizione

di Lino Sasso - 6 Agosto 2026

Lo scontro politico inizia ancora prima che si aprano le porte della commissione parlamentare d’inchiesta. Giuseppe Conte e Fratelli d’Italia arrivano all’attesa audizione di oggi sulla gestione del Covid in un clima da resa dei conti che regna da giorni sia dentro che fuori dalla commissione. Accuse reciproche e aria di sfida regnano in una giornata destinata a infiammare il confronto sulla gestione della pandemia. Dopo settimane di rinvii e polemiche, la calendarizzazione dell’audizione – fissata per le 11 o comunque la termine dei lavori d’aula – ha inasprito ulteriormente il confronto. Ad aprire le ostilità è stato lo stesso ex presidente del Consiglio con un messaggio pubblicato sui social. “Dopo convocazioni e sconvocazioni, finalmente è arrivato il momento. Confido che questa sia davvero la volta buona”, ha scritto Conte.

La strategia del Movimento 5 Stelle

L’entourage di Conte considera questo passaggio parlamentare un momento cruciale per difendere l’operato del governo durante l’emergenza sanitaria. L’obiettivo dell’ex premier è rispondere punto per punto alle contestazioni e rivendicare le scelte compiute in una delle fasi più drammatiche della storia recente del Paese. Nel Movimento 5 Stelle si rilancia inoltre l’accusa che Fratelli d’Italia abbia utilizzato la Commissione Covid con l’intento di delegittimare politicamente il governo dell’epoca. Viene inoltre ribadito che la pandemia è stata una tragedia nazionale sulla quale non dovrebbe esserci spazio per polemiche strumentali.

Fratelli d’Italia prepara l’affondo

Sul fronte opposto, la maggioranza è pronta a contestare la ricostruzione dell’ex premier. Un primo assaggio dello scontro è arrivato già ieri nell’Aula della Camera. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, ha replicato a Conte che chiedeva di rendere pubbliche le chat relative al caso Delmastro rilanciando con un’altra richiesta. “Fuori le chat, ma anche quelle tra Conte, Arcuri, Minenna e Di Donna sugli appalti delle mascherine”, ha dichiarato. Insomma, è chiaro come Fratelli d’Italia tenterà di far emergere eventuali criticità nella gestione dell’emergenza sanitaria.

Su cosa verterà l’audizione di oggi di Conte in commissione Covid

Nel merito, l’audizione entrerà rapidamente nel vivo delle procedure adottate durante la pandemia. Tra i dossier più delicati figurano le testimonianze raccolte dalla Commissione nelle ultime settimane. Con particolare attenzione alle consulenze affidate da alcune aziende coinvolte nelle forniture di dispositivi di protezione individuale. Uno dei casi destinati a essere approfonditi riguarda la spesa di circa 454 mila euro per una consulenza finalizzata all’ottenimento di commesse pubbliche. Un elemento sul quale i commissari intendono chiarire quale fosse il livello di controllo esercitato da Palazzo Chigi e dalla struttura commissariale. Al centro dell’attenzione finirà anche la figura dell’avvocato Luca Di Donna, ex collega di studio di Giuseppe Conte. La Commissione punta infatti ad approfondire il ruolo svolto dal professionista e a chiarire come sia riuscito a inserirsi nelle procedure relative alle forniture durante l’emergenza Covid.