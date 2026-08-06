Esteri

Tucker Carlson prepara un terzo partito anti-Trump?

di Lino Sasso - 6 Agosto 2026

La destra americana potrebbe essere alle porte di una nuova e profonda frattura. Alcuni tra i più noti esponenti del fronte conservatore che negli ultimi anni avevano sostenuto Donald Trump stanno lavorando alla nascita di un possibile terzo partito negli Usa. L’obiettivo dichiarato quello di sfidare l’establishment repubblicano e presentarsi come alternativa alle elezioni presidenziali del 2028. Il primo passo sarebbe già stato compiuto nel fine settimana. Un incontro organizzato nella residenza nel Maine dell’ex volto di Fox News Tucker Carlson. Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il deputato Thomas Massie, l’ex deputata Marjorie Taylor Greene e Joe Kent, ex funzionario della sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump, dimessosi nei mesi scorsi. Il vertice rappresenterebbe il punto di partenza di un nuovo progetto politico destinato a raccogliere i conservatori delusi dalla linea seguita dalla Casa Bianca.

La rottura con Trump passa dalla politica estera

Il tema che ha fatto esplodere le tensioni è soprattutto la politica estera. Carlson, Greene e Massie avevano sostenuto con convinzione la candidatura di Donald Trump alle elezioni del 2024, condividendo la promessa di ridurre il coinvolgimento militare degli Stati Uniti nei conflitti internazionali. Il presidente avrebbe però tradito quell’impegno proseguendo nella collaborazione militare con Israele durante le operazioni in Medio Oriente e adottando una linea considerata troppo interventista. È stata la stessa Marjorie Taylor Greene a certificare pubblicamente la rottura attraverso un messaggio sui social: “Abbiamo detto: niente più guerre straniere, e lo pensavamo davvero. Abbiamo sostenuto Donald Trump perché aveva fatto questa promessa. Ma ci ha traditi tutti. Il movimento è iniziato”. Parole che fotografano una distanza politica ormai evidente tra una parte del movimento “America First” e il presidente.

L’idea della nascita di un terzo partito negli Usa

Joe Kent ha spiegato che durante il vertice si è discusso concretamente della possibilità di costruire una nuova forza politica nazionale. L’obiettivo sarebbe quello di offrire una casa ai conservatori insoddisfatti dell’attuale Partito Repubblicano. Negli Stati Uniti il sistema elettorale rende però estremamente complessa l’affermazione di una forza alternativa ai due grandi partiti. Ma i suoi promotori ritengono che il crescente malcontento all’interno della base conservatrice possa aprire uno spazio politico finora inesistente. Il nome attorno al quale potrebbe ruotare il nuovo progetto resta quello di Tucker Carlson. L’ex conduttore televisivo continua infatti a esercitare una forte influenza sull’elettorato conservatore e rappresenta uno dei principali punti di riferimento dell’ala più critica verso le recenti scelte di Trump. Per il momento si tratta soltanto di un progetto politico embrionale, ma l’incontro nel Maine segnala un malessere sempre più evidente all’interno del fronte conservatore americano.