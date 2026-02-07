Primo Piano

Giochi senza cantiere o Olimpiadi invernali?

Olimpiadi invernali, cantieri ancora aperti e tensioni dopo l’inaugurazione: il punto reale della situazione.

di Marzio Amoroso - 7 Febbraio 2026

Iniziate ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026 dopo la cerimonia d’apertura di ieri sera. L’avvio ufficiale dei Giochi non ha cancellato le criticità che da mesi accompagnano l’organizzazione, cantieri ancora attivi, opere incompiute e un clima logistico complesso che continua a farsi sentire sui territori coinvolti.

Una cerimonia spettacolare

La serata inaugurale a San Siro è stata accolta con entusiasmo, ma la giornata è stata segnata da strade chiuse, zone rosse e una mobilità cittadina messa a dura prova. L’arrivo della fiaccola in Piazza Duomo e il trasferimento allo stadio hanno richiesto un imponente dispositivo di sicurezza, con ripercussioni immediate sul traffico e sui residenti. L’atmosfera di festa è stata percepita, ma non senza un sottofondo di tensione.

Cantieri ancora aperti, il nodo che non si scioglie

Nonostante l’avvio dei Giochi, la situazione delle infrastrutture rimane problematica. Le ultime verifiche indicano che solo il 50% delle opere previste risulta completato, mentre il resto è ancora in corso o in ritardo. Le numerose opere comprendono impianti sportivi, collegamenti stradali e interventi ferroviari, un mosaico complesso che non è stato completato in tempo.

Ambiente e territorio

Le contestazioni ambientaliste restano vive. L’uso massiccio di innevamento artificiale, gli abbattimenti di larici secolari e i cantieri in quota continuano a generare critiche. I territori montani, con le loro strutture obsolete accanto ai nuovi interventi diventavano simbolo di un equilibrio fragile tra sport e tutela del paesaggio.

Logistica complessa e percezione pubblica divisa

La dispersione geografica delle sedi olimpiche sta mettendo alla prova la macchina organizzativa. Le distanze, le strade montane e i collegamenti non sempre ottimali stanno creando difficoltà nella gestione dei flussi di atleti, staff e pubblico.

Uno sguardo d’insieme

Le Olimpiadi invernali sono iniziate, ma l’immagine che emerge è quella di un Paese che corre ancora contro il tempo. La cerimonia ha acceso i riflettori, ma non ha nascosto le ombre.