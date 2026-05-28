Esteri

“Donald Trump” salvato dal sacrificio: quando una frangia bionda diventa geopolitica rurale

Un animale qualunque diventa un caso nazionale: tra viralità, sicurezza pubblica e un nome troppo pesante per finire al macello

di Andrea Fiore - 28 Maggio 2026

In Bangladesh un bufalo albino da 700 chili, con un ciuffo biondo da influencer in pensione, è riuscito dove molti attivisti falliscono: farsi salvare dal governo. Era già stato venduto per il sacrificio dell’Eid al‑Adha quando il Ministero dell’Interno ha avuto un sussulto di prudenza e ha ordinato: “Stop, rimborso, e portatelo allo zoo”. Il motivo ufficiale? “Problemi di sicurezza”. Quello reale? Una folla di curiosi che si accalcava per vedere un bovino con la frangia da presidente americano. Nell’era dei social, basta un ciuffo sbagliato per trasformare un animale in un caso di ordine pubblico.

Il soprannome che vale più della genetica

Il proprietario, Ziauddin Mridha, giura che il nome è nato per scherzo: suo fratello ha visto quel ciuffo biondo ossigenato e ha detto “Sembra Trump”. E da lì, addio anonimato. Il bufalo, già raro di suo, è diventato rarissimo: un animale che non solo è albino, ma è anche virale.

Docile, delicato, bisognoso di bagni frequenti e mangimi accurati: praticamente un VIP da backstage, più che un capo di bestiame. Ma è stato il soprannome ingombrante, più che la biologia, a salvarlo dalla lama. In un Paese dove i bufali albini sono pochi, ma i meme sono tanti, il governo ha preferito evitare che il sacrificio di “Donald Trump” diventasse un incidente diplomatico da timeline.

L’eccezione che illumina la normalità

Mentre il bufalo biondo si gode la sua nuova vita allo zoo di Dacca, il resto del Paese si prepara al rito: oltre 12 milioni di animali verranno sacrificati durante l’Eid.

Per molte famiglie povere è l’unica occasione dell’anno per mangiare carne in abbondanza. Una normalità immensa, silenziosa, che scorre accanto all’eccezione: un singolo animale salvato non per compassione, ma per viralità.

Un piccolo promemoria del nostro tempo: oggi, per cambiare destino, non serve un miracolo. Basta un ciuffo biondo e un buon algoritmo.

Leggi anche: Marco Rubio scommette in India: rafforzare l’alleanza tra taglio dei dazi e accordi sull’energia