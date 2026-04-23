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Giorgetti: “Se andamento confermato, Italia fuori da procedura disavanzi nel 2027”

Il governo continuerà a sostenere redditi famiglie e liquidità imprese

di Enzo Ricci - 23 Aprile 2026

La luce in fondo al tunnel. “Il quadro previsivo conferma che il rapporto deficit/pil sarà ricondotto al di sotto della soglia del 3 per cento entro quest’anno, e che anche negli anni seguenti si manterrà su un profilo discendente. Se tale andamento si confermerà nel corso di quest’anno, ciò consentirà all’Italia di uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi nel 2027, in linea con la raccomandazione del Consiglio”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella premessa al Documento di finanza pubblica.

Aiuti a famiglie e imprese

Il ministro ha assicurato che il Governo continuerà a sostenere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese, sostenendo che “sarebbe irresponsabile non farlo, perché il costo che ne deriverebbe in termini di danni persistenti all’economia e al tessuto sociale sarebbe inaccettabile”. Al momento, gli interventi sono stati effettuati attraverso una riallocazione di altre componenti del bilancio, “cosicché sono risultati neutrali dal punto di vista della finanza pubblica”.

Giorgetti sul quadro internazionale

L’Italia, secondo Giorgetti, si è ritrovata nell’attuale scenario internazionale “con fondamentali macroeconomici, strutturali e di finanza pubblica in salute” che hanno “permesso finora di contenere l’impatto del mutato contesto globale. Se il Paese si fosse trovato in una situazione di maggiore fragilità, la reazione dei mercati sarebbe stata molto più accentuata di quanto abbiamo sin qui osservato”.