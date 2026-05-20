Economia

Mattarella dà il benvenuto in Italia a Narendra Modi

La parole del Presidente: "La comunità indiana qui è molto apprezzata"

di Cristiana Flaminio - 20 Maggio 2026

Narendra Modi è arrivato in Italia per l’incontro di villa Pamphilij a Roma. Il capo del governo indiano s’è presentato recando in dono un gelso nero. A dargli il benvenuto, insieme alla premier Giorgia Meloni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che ha manifestato la volontà, da parte dell’Italia, di intensificare i rapporti di collaborazione tra il nostro Paese e il subcontinente indiano. Un vero e proprio “pezzo” di mondo che vive un’epoca di crescita.

Modi è in Italia

Le parole del Capo dello Stato a Modi: “La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica. E per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo, poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione”. Ma non è tutto: “Dò il benvenuto- aggiunge il capo dello stato- alla delegazione che la accompagna. Con il ministro degli esteri ci siamo visti qui al Quirinale tre anni addietro, ed è un piacere poter con lei scambiare opinioni”.

Si entra nel vivo

“So che ha già incontrato il nostro primo ministro e che tra poco vi sarà un incontro tra i governi e tra le delegazioni dei governi”, ha affermato Mattarella. Che ha continuato: “So che ha incontrato una rappresentanza della comunità indiana in italia e desidero dirle che è una comunità molto apprezzata, che opera in maniera dinamica, attiva, laboriosamente, contribuendo alla vita del nostro Paese”. L’incontro tra Italia e India è tutt’altro che banale né è di routine. I rapporti tra i due capi del governo sono a dir poco cordiali (ricordate il team Melodi?) e le basi per stringere accordi che rafforzino la via del Cotone sono davvero importanti.