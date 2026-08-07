Taiwan, anche i civili si preparano a un possibile attacco cinese

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Sirene, rifugi e ostacoli anticarro nelle manovre Han Kuang

di Askanews - 7 Agosto 2026

Kaohsiung, 7 ago. (askanews) – Sirene antiaeree, strade svuotate, cittadini nei rifugi e ostacoli anticarro. Taiwan prepara anche la popolazione civile all’eventualità di un attacco cinese. A Kaohsiung e nella contea di Pingtung si sono svolte esercitazioni di resilienza urbana nell’ambito delle manovre annuali Han Kuang, in programma dal 5 al 14 agosto. Cittadini e lavoratori hanno raggiunto i sotterranei di supermercati, stazioni della metropolitana e uffici pubblici, simulando le procedure da seguire in caso di allarme aereo. A Pingtung sono stati allestiti spazi medici d’emergenza e simulata la distribuzione di aiuti. Sulle strade di Kaohsiung sono comparsi blocchi e ostacoli anticarro.

Le esercitazioni coinvolgono quest’anno militari e civili in diversi scenari di attacco. Pechino considera Taiwan parte del proprio territorio e ha minacciato di usare la forza per prenderne il controllo.

“Credo che queste esercitazioni – dice Huang Chun-yen, responsabile di supermercato – siano molto importanti. Di solito restiamo semplicemente al chiuso invece di andare nei sotterranei o in altri luoghi dove ripararci. Questa esercitazione ci ha insegnato che, quando suona la sirena, dobbiamo assumere la corretta posizione di protezione invece di continuare a muoverci all’interno”.

Per Chen Ching-kuei, tassista, “Queste esercitazioni insegnano alla gente cosa fare. Molti anziani non lo sanno. Così, se dovesse scoppiare una guerra e venissero lanciati missili, saprebbero come comportarsi”.