Economia

“Dall’Iran chiusura totale di Hormuz e Bab El Mandeb”

L'annuncio dell'agenzia Tasnim, vola il prezzo del petrolio

di Maria Graziosi - 1 Giugno 2026

Fumata nerissima in Medio Oriente: ora l’Iran annuncia la chiusura “totale” di Hormuz e pure dello stretto di Bab El Mandeb. È l’agenzia Tasnim a comunicare la notizia della decisione che sarebbe arrivata da Teheran. Intanto i canali di comunicazione tra l’Iran e gli Stati Uniti si sarebbero chiusi. Non passerebbe più nemmeno uno spiffero, figurarsi carte e progetti di raffreddamento della tensione, tra le parti. La palla passerà ora proprio nel campo di Donald Trump. La decisione di Teheran, se confermata, non gli renderebbe per nulla le cose facili.

Iran pronto a chiusura totale Hormuz e Bab El Mandeb

Insieme a Teheran, sarebbero già pronti ad agire i membri del “fronte della resistenza”. E sarebbero proprio loro a dare una mano all’Iran per la chiusura di Bab el Mandeb, uno stretto tra il Mar Rosso e l’Oceano Indiano, che potrebbe accompagnarsi alla serrata “totale” su Hormuz. L’area, così, sarebbe commercialmente isolata dal resto del mondo. Si tratta di due stretti di fondamentale importanza per i collegamenti internazionali. E il problema sarebbe per tutti dato che da lì passa energia e tante materie prime di vario genere.

Vola già il petrolio

È bastato l’annuncio della possibilità di una chiusura totale da parte dell’Iran di Hormuz e di Bab El Mandeb per far schizzare il prezzo del petrolio. Il Wti vola a 92,21 dollari, compiendo un primissimo salto del 5,55 per cento. Un balzo più alto persino di quello messo a referto dal brent che, ora, costa 95,48 dollari al barile per un aumento che in termini percentuali sarebbe pari al 4,78 per cento. Qualcosa, però, si muove. Perché le Guardie della Rivoluzione hanno riferito che oggi hanno attraversato lo stretto di Hormuz già quindici navi. E ciò mentre tra Teheran e il Giappone fervono le trattative per garantire il passaggio alle imbarcazioni nipponiche.