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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 20 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Undicesima Tappa del Giro d’Italia

20 maggio da Porcari a Chiavari 178 km

Chiavari è una città elegante della Riviera ligure di levante, incastonata tra mare e colline. Fondata in epoca romana, ha mantenuto nei secoli un’anima mercantile e artigiana, visibile nei portici medievali e nei palazzi nobiliari del centro storico. Il suo lungomare, le spiagge e il porto turistico raccontano la vocazione marinara, mentre le botteghe e i mercati conservano il gusto autentico della Liguria. Chiavari è anche cultura e tradizione, con la sua arte del legno e la cucina che profuma di basilico e mare. Una città che vive di eleganza sobria e autenticità, una città che quest’anno ospiterà la carovana del Giro d’Italia.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Trofie al pesto genovese – la pasta fresca incontra il profumo intenso del basilico

Ingredienti per 4 persone :

400 g di trofie fresche

50 g di foglie di basilico genovese DOP

30 g di pinoli

1 spicchio d’aglio

50 g di parmigiano reggiano

30 g di pecorino sardo

100 ml di olio extravergine d’oliva ligure

Sale grosso

2 patate medie

100 g di fagiolini

Preparazione:

Lava e asciuga il basilico, poi pestalo nel mortaio con aglio e sale grosso.

Aggiungi i pinoli e continua a pestare fino a ottenere una crema.

Unisci i formaggi e, poco alla volta, l’olio extravergine d’oliva.

Cuoci le trofie con le patate a cubetti e i fagiolini.

Scola e condisci con il pesto, mescolando delicatamente.

Servi subito.