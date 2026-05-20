TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!
Undicesima Tappa del Giro d’Italia
20 maggio da Porcari a Chiavari 178 km
Chiavari è una città elegante della Riviera ligure di levante, incastonata tra mare e colline. Fondata in epoca romana, ha mantenuto nei secoli un’anima mercantile e artigiana, visibile nei portici medievali e nei palazzi nobiliari del centro storico. Il suo lungomare, le spiagge e il porto turistico raccontano la vocazione marinara, mentre le botteghe e i mercati conservano il gusto autentico della Liguria. Chiavari è anche cultura e tradizione, con la sua arte del legno e la cucina che profuma di basilico e mare. Una città che vive di eleganza sobria e autenticità, una città che quest’anno ospiterà la carovana del Giro d’Italia.
Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.
Trofie al pesto genovese – la pasta fresca incontra il profumo intenso del basilico
Ingredienti per 4 persone:
- 400 g di trofie fresche
- 50 g di foglie di basilico genovese DOP
- 30 g di pinoli
- 1 spicchio d’aglio
- 50 g di parmigiano reggiano
- 30 g di pecorino sardo
- 100 ml di olio extravergine d’oliva ligure
- Sale grosso
- 2 patate medie
- 100 g di fagiolini
Preparazione:
Lava e asciuga il basilico, poi pestalo nel mortaio con aglio e sale grosso.
Aggiungi i pinoli e continua a pestare fino a ottenere una crema.
Unisci i formaggi e, poco alla volta, l’olio extravergine d’oliva.
Cuoci le trofie con le patate a cubetti e i fagiolini.
Scola e condisci con il pesto, mescolando delicatamente.
Servi subito.
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