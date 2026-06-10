Attualità

Gli occhiali Meta Ray‑Ban e il riconoscimento facciale fantasma

Cosa c’è davvero dentro l’app e perché fa a molti fa paura

di Gianluca Pascutti - 10 Giugno 2026

Gli occhiali intelligenti Meta Ray‑Ban tornano al centro del dibattito per un motivo preciso, il possibile arrivo del riconoscimento facciale basato su intelligenza artificiale. Non si tratta più solo di ipotesi futuristiche, ma di tracce concrete di codice, già distribuite su decine di milioni di smartphone, e poi rimosse in fretta dopo le prime rivelazioni. Il nome in codice è uno: NameTag.

Cos’è NameTag e dove si nasconde

NameTag è il sistema di riconoscimento facciale pensato per funzionare con gli occhiali Meta, integrato nell’app di accompagnamento che serve per gestire i Meta Ray‑Ban e altri modelli compatibili. Il meccanismo è semplice nella teoria e delicatissimo nelle implicazioni, la fotocamera degli occhiali inquadra un volto, l’app lo elabora, lo trasforma in una impronta biometrica e lo confronta con un database locale sullo smartphone dell’utente. Se c’è una corrispondenza, arriva una notifica che segnala che quella persona è stata riconosciuta.

Come funzionerebbe il riconoscimento facciale sugli occhiali

Il sistema si basa su più modelli di intelligenza artificiale che lavorano in sequenza. Il primo individua il volto all’interno dell’immagine. Il secondo lo ritaglia e lo riallinea per renderlo più leggibile dal punto di vista algoritmico. Il terzo lo converte in un vettore biometrico, una sorta di faceprint numerico che rappresenta in modo univoco quel volto. Tutto questo avverrebbe in locale, sul telefono, senza inviare le immagini grezze ai server, ma con la possibilità di aggiornare il software e la struttura del database tramite nuove versioni dell’app.

Dopo le prime analisi indipendenti sul codice, che hanno mostrato una pipeline di riconoscimento facciale praticamente pronta all’uso, Meta ha diffuso aggiornamenti che rimuovono le librerie più controverse legate a NameTag. Ufficialmente, l’azienda sostiene che la funzione non è stata lanciata, che nessun riconoscimento facciale è attivo per gli utenti e che non esiste un database centrale dei volti. Tecnicamente, oggi la funzione non è disponibile, ma il fatto che era già integrata e distribuita su larga scala resta un segnale molto chiaro sulle ambizioni del gruppo.

Privacy, precedenti e rischi futuri

Il riconoscimento facciale è un terreno minato per Meta, che in passato ha già dovuto chiudere sistemi simili e affrontare cause miliardarie legate alla gestione dei dati biometrici. L’idea di trasformare gli occhiali in uno strumento capace di identificare le persone nello spazio pubblico apre scenari di sorveglianza diffusa, con impatti diretti su privacy, libertà individuali e conformità alle normative, soprattutto in Europa. Al momento, quindi, gli occhiali Meta Ray‑Ban non riconoscono i volti delle persone, ma la storia di NameTag dimostra che la tecnologia è pronta, che è già passata per i nostri telefoni e che potrebbe riapparire, in forma diversa e più sobria, in una futura generazione di funzioni smart. Ed è esattamente qui che si giocherà la prossima grande battaglia tra innovazione e diritti digitali.