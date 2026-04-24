Esteri

Gli Usa preparano piani d’attacco se salta la tregua a Hormuz

di Cristiana Flaminio - 24 Aprile 2026

Gli Usa starebbero preparando piani di attacco nello Stretto di Hormuz nel caso in cui la tregua con l’Iran saltasse. Da questa mattina, i media americani non ripetono altro. Le fonti, in questo senso, sembrano chiare e concordanti. E, anzi, amplierebbero lo spettro di un eventuale fronte non solo a Hormuz ma a tutta l’area del Golfo Persico meridionale fino al golfo dell’Oman. Non è un mistero che, da settimane, si parla con insistenza dello stretto di Bab al Mandeb, espressione che tradotta vuol dire “Porta delle lacrime”. Un motivo c’è.

I piani di attacco Usa a Hormuz

Quali sarebbero i nemici contro cui dovrebbero agire le forze militari americane? Le portaerei e le corazzate Usa dovrebbero fronteggiare navi di piccole dimensioni. Un po’ come “anticipato” da Donald Trump nel suo post su Truth di ieri quando ha riferito di aver dato ordine di affondare ogni imbarcazione sospettata di “minare” lo stretto. Sarà l’ennesima guerra asimmetrica in un’area che rischia di diventare un autentico inferno d’acqua salata. Per tutti.

Centrali e infrastrutture nel mirino

Ma non è tutto. Perché nei piani d’attacco Usa su Hormuz ci sarebbero, ancora una volta, le infrastrutture dual use. A cominciare dalle centrali elettriche proseguendo per i ponti. Infrastrutture civili ma che, chiaramente, assumono un valore strategico anche militare. Un’altra opzione, inoltre, prevedrebbe il prosieguo degli attacchi mirati contro singoli leader ed esponenti iraniani. Nel mirino, riferiscono i media americani, ci sarebbero i capi dei Pasdaran, a cominciare dal comandante Ahmad Vahidi.