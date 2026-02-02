Cultura & Spettacolo

Grammy Awards 2026: trionfo di Kendrick Lamar e Bad Bunny

di Emily Gabrielli - 2 Febbraio 2026

Nessun vero terremoto, ma tante conferme attese: i Grammy Awards 2026, giunti alla loro 68ª edizione, hanno celebrato la musica internazionale premiando soprattutto i grandi protagonisti dell’ultimo anno. L’Academy ha seguito in larga parte i pronostici della vigilia, riconoscendo il successo commerciale e artistico di album e singoli che hanno dominato classifiche, streaming e dibattito culturale. È stata una serata che ha messo in primo piano la solidità dei nomi già affermati. Senza però rinunciare a valorizzare nuove voci destinate a lasciare il segno nei prossimi anni.

A dominare la cerimonia è stato Kendrick Lamar, forte di un record personale di nove nomination e capace di trasformarne cinque in vittorie, confermandosi come una delle figure centrali dell’hip hop contemporaneo. Tra i premi più prestigiosi ottenuti, spicca quello per la Registrazione dell’anno grazie a Luther, realizzata in collaborazione con SZA. Grande serata anche per Bad Bunny, che con tre riconoscimenti, incluso l’ambitissimo Album dell’anno, ribadisce il peso sempre più decisivo della musica latina nel panorama globale. Lady Gaga, invece, ha consolidato il suo ritorno al pop con due vittorie in categorie chiave, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventarsi restando al centro della scena.

Accanto ai big, non sono mancati segnali interessanti sul fronte dei nuovi talenti. Olivia Dean ha conquistato il titolo di Miglior artista esordiente, mentre Lola Young si è imposta nella categoria dedicata alla performance pop da solista. Una delle poche sorprese della serata è arrivata dal premio per la Canzone dell’anno, assegnato a Wildflower di Billie Eilish, in una categoria particolarmente competitiva. Spazio anche al mondo dei media visivi, con il successo virale di Golden tratto dalla colonna sonora del film animato KPop Demon Hunters.

Di seguito, l’elenco dei vincitori delle principali categorie dei Grammy Awards 2026.

Grammy 2026: tutti i vincitori delle principali categorie

Album dell’anno

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Registrazione dell’anno (Record of the Year)

Luther – Kendrick Lamar feat. SZA

Canzone dell’anno (Song of the Year)

Wildflower – Billie Eilish

Miglior artista esordiente (Best New Artist)

Olivia Dean

Miglior album vocale pop

Mayhem – Lady Gaga

Miglior registrazione dance pop

Abracadabra – Lady Gaga

Migliore performance pop da solista

Messy – Lola Young

Miglior canzone per i media visivi

Golden (da KPop Demon Hunters) – Huntr/x