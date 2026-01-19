Sport

F1, svelata la nuova monoposto Haas VF-26 – VIDEO

di Andrea Scarso - 19 Gennaio 2026

FONTE: Comunicato stampa TGR Haas F1 Team

La Haas VF-26 Formula 1 2026 è realtà. Il team americano ha presentato la sua nuova monoposto con una serie di render digitali diffusi sui social, mostrando una livrea completamente rinnovata e una vettura progettata secondo i nuovi regolamenti che entreranno in vigore dal prossimo Mondiale.

Si apre così l’undicesima stagione in Formula 1 per la scuderia statunitense, che si prepara a un campionato segnato da una vera e propria rivoluzione tecnica.

Una Formula 1 tutta nuova: auto più piccole, leggere e sostenibili

La VF-26 nasce per interpretare al meglio le nuove regole FIA: le monoposto saranno più compatte, più leggere e più agili, con una riduzione sensibile di carico aerodinamico e resistenza all’avanzamento.

Tra le principali novità tecniche:

dimensioni ridotte del telaio

pneumatici Pirelli più stretti

nuova power unit Ferrari con ripartizione 50/50 tra motore termico ed elettrico

utilizzo di carburante 100% sostenibile

Un cambiamento epocale che punta a rendere la Formula 1 più spettacolare e più green.

Livrea bianca e rossa: debutta il marchio Toyota Gazoo Racing

A colpire subito è il nuovo look della VF-26: una livrea bianca con dettagli rossi che celebra l’inizio della title partnership con Toyota Gazoo Racing, annunciata lo scorso dicembre.

Il team correrà ufficialmente con il nome TGR Haas F1 Team, portando in pista il marchio della divisione motorsport del colosso giapponese. Una collaborazione che va oltre il semplice logo sulla carrozzeria.

Una partnership strategica per il futuro del motorsport

L’accordo tra Haas e Toyota nasce da una visione comune fondata su tre pilastri:

People, Product, Pipeline.

L’obiettivo è sviluppare talenti, tecnici, ingegneri e meccanici per costruire una filiera solida e sostenibile nel mondo delle corse. Un progetto iniziato già nel 2024 con una collaborazione tecnica pluriennale.

Continuità in pista: confermati Bearman e Ocon

Per affrontare questa nuova era della Formula 1, Haas punta sulla continuità. Al volante della VF-26 ci saranno ancora Ollie Bearman ed Esteban Ocon, affiancati dallo stesso gruppo di progettazione e ingegneria che ha lavorato sulla monoposto.

Una scelta strategica in un momento in cui l’adattamento ai nuovi regolamenti sarà fondamentale.

Haas: “Sarà una stagione tutta da scoprire”

Il fondatore Gene Haas guarda al 2026 con grande curiosità:

“La preseason sarà fondamentale per capire il potenziale di queste vetture. Le nuove regole cambiano tutto e sarà interessante vedere come si evolverà la competizione”.

Sulla stessa linea il team principal Ayao Komatsu:

“È strano presentare una nuova macchina così presto, ma è entusiasmante iniziare un campionato con regole completamente nuove. Il lavoro svolto dal team è stato enorme”.

Primo debutto in pista a Barcellona

La Haas VF-26 Formula 1 2026 scenderà in pista per la prima volta al Circuit de Barcelona-Catalunya durante la Shakedown Week, dal 26 al 30 gennaio. Ogni team avrà a disposizione tre giorni di test, seguiti dalle sessioni ufficiali in Bahrain a febbraio.

Da lì partirà ufficialmente la lunga marcia verso il primo Gran Premio della nuova era della Formula 1.

La stagione 2026 si annuncia come una delle più affascinanti degli ultimi anni. E la nuova Haas è pronta a giocare la sua partita.

