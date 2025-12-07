Primo Piano

Formula 1: Lando Norris è il nuovo campione del mondo

di Lino Sasso - 7 Dicembre 2025

Norris campione del mondo di Formula 1. Un evento che fino a qualche anno fa sembrava quasi impossibile, oggi entra invece di diritto nella storia del motorsport. Lando Norris, al termine di una stagione intensissima e ricca di colpi di scena, conquista il suo primo titolo iridato e scrive il proprio nome nell’albo d’oro della categoria regina per la prima volta. Il pilota britannico della McLaren, cresciuto all’interno del team sin dai primi passi nel circus, completa così un percorso spesso complesso, ma scandito da un talento cristallino e da una maturità mentale emersa nei momenti più delicati. La strada che ha portato al trionfo non è stata affatto semplice.

Una stagione complicata

Per buona parte della stagione, infatti, Norris ha dovuto fare i conti con la pressione interna generata dall’incredibile crescita del compagno di squadra Oscar Piastri. L’australiano, autore di un avvio di campionato folgorante con quattro vittorie nelle prime cinque gare, sembrava aver preso con decisione le redini della McLaren, mettendo in ombra lo stesso britannico. Una situazione complicata, soprattutto in uno sport in cui il confronto diretto con il “vicino di box” può diventare impietoso e influire pesantemente sulla resa in pista. È proprio qui che Norris ha mostrato la propria forza mentale. Dopo un primo successo stagionale a Melbourne, l’inglese ha attraversato un digiuno di vittorie durato sei Gran Premi, interrotto soltanto dall’affermazione chiave nel Principato di Monaco lo scorso 25 maggio. Quel trionfo ha rappresentato la scintilla della rinascita, impedendo un possibile cambio di gerarchie all’interno del box “papaya” e dando il via alla risalita verso la vetta.

I numeri di Norris e la risalita di Verstappen

Il suo ruolino di marcia finale parla chiaro: 7 vittorie, 15 podi e 7 pole position. Numeri che testimoniano una continuità impressionante, soprattutto nella fase centrale della stagione, caratterizzata dai successi in Austria, Ungheria e nel Gran Premio di casa a Silverstone. Non sono mancati, però, momenti difficili, come il 18° posto di Zandvoort e il 7° di Baku, che avevano rischiato di compromettere definitivamente il suo cammino iridato. Nel frattempo Max Verstappen, tre volte campione del mondo, ha tentato una rimonta clamorosa: sempre a podio nelle ultime nove gare e vincitore di cinque di esse. La pressione dell’olandese è stata asfissiante, ma Norris ha saputo sfruttare le incertezze di Piastri e, con un successo pesantissimo in Messico, ha messo la freccia in classifica generale.

La svolta che ha incoronato Norris campione del mondo 2025 di Formula 1

Il bis in Brasile e il secondo posto iniziale a Las Vegas sembravano aver blindato il titolo, salvo poi la squalifica nella gara americana che ha riaperto tutto, riportando i tre contendenti in appena 24 punti. Il duello si è trascinato fino ad Abu Dhabi, teatro della definitiva consacrazione. Con un terzo posto maturo e privo di sbavature, Norris è campione del mondo 2025 di Formula 1, resistendo all’ultimo assalto di Verstappen e al sogno di rimonta di Piastri. Il “brutto anatroccolo”, spesso percepito come talento incompiuto, è finalmente diventato cigno. Per la McLaren arriva così un nuovo titolo piloti che completa un ciclo straordinario, mentre per Lando Norris si apre una nuova era: quella dei campioni destinati a lasciare il segno.