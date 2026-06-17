Attualità

Maturità 2026, domani al via l’esame per 527mila studenti: attesa per le tracce

di Lino Sasso - 17 Giugno 2026

È iniziato il conto alla rovescia per 527.747 studenti italiani che da domani affronteranno l’esame di Maturità 2026. Dopo l’insediamento delle commissioni avvenuto ieri e l’estrazione della lettera per gli orali, si parte con le prove scritte. L’appuntamento è fissato per domani mattina alle 8.30 con il tradizionale tema di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio. Il test che segna l’inizio ufficiale della maturità. La prima prova prevede sette tracce suddivise in tre differenti tipologie. Gli studenti potranno scegliere tra due analisi del testo, una poetica e una in prosa; tre tracce di testo argomentativo; due temi di attualità. E come ogni anno, si è già alla ricerca sul web delle possibili tracce ministeriali. Sui social network, nei forum studenteschi e nei gruppi dedicati alla scuola è già partita la tradizionale caccia al “toto-tema”.

Il Toto-tracce

Tra gli argomenti considerati più probabili per l’esame di maturità 2026 figurano gli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana, il centenario della pubblicazione di “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello e i 25 anni dagli attentati dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle. Accanto agli anniversari, gli studenti indicano come possibili tracce anche argomenti come l’Intelligenza Artificiale, l’impatto dei social media sulla società contemporanea, la trasformazione digitale e il rapporto tra giovani e tecnologia. Naturalmente, come da tradizione, le scelte definitive del Ministero dell’Istruzione restano top secret fino all’apertura delle buste ministeriali. Dopo il tema di italiano, venerdì sarà il turno della seconda prova scritta, diversa a seconda della tipologia di istituto frequentato. Al liceo classico gli studenti saranno impegnati con la versione di latino, mentre allo scientifico dovranno affrontare il tradizionale problema di matematica. Nei licei linguistici la prova riguarderà una lingua straniera caratterizzante, mentre in quelli artistici varierà in base al percorso scelto, spaziando dall’architettura al design, dalla pittura alla scenografia.

La novità degli orali dell’esame di Maturità 2026

Una delle principali novità della maturità 2026 riguarda il colloquio orale. Rispetto agli anni precedenti cambia infatti il punto di partenza dell’esame. Non sarà più proposto un documento scelto casualmente dalla commissione. L’orale prenderà invece avvio dal percorso personale dello studente, valorizzandone il curriculum scolastico. Ma anchre gli interessi, le passioni, gli hobby e le discipline nelle quali ritiene di aver ottenuto i risultati migliori durante il proprio percorso formativo. L’obiettivo dichiarato è rendere il colloquio più aderente all’esperienza personale del candidato e favorire collegamenti interdisciplinari costruiti a partire dalle competenze realmente maturate nel corso degli anni.