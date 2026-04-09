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Hormuz “casello a pagamento” Pasdaran: come funziona

Un sistema di pedaggio forzato: un dollaro a barile, dieci-quindici navi al giorno. Il ruolo dello yuan cinese nelle transazioni

di Angelo Vitale - 9 Aprile 2026

Hormuz casello a pagamento dei Pasdaran. Il mondo guardava allo Stretto sperando in una riapertura totale dopo l’annuncio della tregua tra Washington e Teheran del 7 aprile. Ma la realtà che emerge oggi, quella di un’arteria vitale trasformata in un lucroso business privato dei Pasdaran.

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Hormuz “a pagamento”

Non si tratta più di un semplice blocco militare, ma di un vero e proprio sistema di pedaggio forzato. Gli analisti lo chiamano “Tehran Toll Booth”. In questa nuova configurazione, un diritto di passaggio non più garantito dai trattati internazionali ma venduto al miglior offerente. Trasformando ogni transito in una transazione finanziaria complessa che bypassa i canali legali tradizionali.

Il meccanismo del ricatto tra tregua e realtà

Nonostante la tregua formale dovrebbe garantire il libero commercio, lo Stretto di Hormuz rimane sotto il controllo capillare dei Pasdaran che gestiscono il flusso marittimo con estrema parsimonia, nell’ambito di questo suo uso come “casello”.

Attualmente vengono fatte passare solo circa dieci o quindici navi ogni ventiquattro ore, un volume che rappresenta solo una frazione del traffico registrato prima della crisi.

Questo filtraggio calcolato permette a Teheran di mantenere altissima la pressione sui mercati energetici globali e di gestire con criteri politici l’immensa coda di oltre trecento petroliere che ancora attendono di entrare nel Golfo di Oman. Così decidendo arbitrariamente chi può procedere e chi deve restare ormeggiato.

Il tariffario del greggio e le tasse di passaggio

Il costo per attraversare questo braccio di mare è diventato esorbitante. Una tariffa che si è stabilizzata intorno a un dollaro per ogni barile di petrolio trasportato a bordo.

Questo significa che una superpetroliera di classe Vlcc a pieno carico deve sborsare circa due milioni di dollari per ottenere il via libera alla navigazione. Anche le navi cariche di merci diverse o quelle che viaggiano vuote non sono del tutto immuni.

Ciò, poiché vengono spesso soggette a ispezioni tecniche estenuanti o ritardi burocratici. “Freni” che possono essere risolti solo attraverso il pagamento di contributi definiti ufficialmente come spese di messa in sicurezza marittima e sminamento.

Le rotte oscure delle criptovalute e dei bitcoin

Per eludere le sanzioni internazionali e il controllo del sistema Swift, i Pasdaran hanno adottato le tecnologie digitali più avanzate come metodo di pagamento primario.

Le compagnie di navigazione ricevono istruzioni criptate per trasferire enormi somme in bitcoin o stablecoin come l’Usdt direttamente su portafogli digitali anonimi.

Una volta che la transazione viene confermata sulla blockchain, la nave riceve un codice radio univoco necessario per identificarsi con le motovedette iraniane.

Questa modalità permette al regime di accumulare valuta pregiata istantaneamente, rendendo quasi impossibile per le autorità occidentali tracciare o sequestrare i proventi di queste estorsioni.

Il ruolo dello yuan e l’asse finanziario con Pechino

Oltre agli asset digitali, il sistema di pagamento si appoggia pesantemente sullo yuan cinese attraverso il circuito interbancario Cips, l’alternativa di Pechino ai circuiti finanziari dominati dal dollaro.

Molti transiti vengono regolati tramite la Kunlun Bank, che funge da camera di compensazione mascherando i pedaggi sotto forma di servizi logistici, consulenze marittime o forniture di carburante.

L’uso crescente dello yuan digitale ha ulteriormente velocizzato queste operazioni, permettendo alle compagnie asiatiche e a quelle disposte a triangolare i pagamenti di ottenere corridoi preferenziali, consolidando un asse economico che sfida apertamente l’egemonia navale e finanziaria degli Stati Uniti.