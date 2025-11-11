Esteri

Houthi: stop ad attacchi contro Israele

La mossa è stata dettata dalla volontà di non mettere a rischio il cessate il fuoco a Gaza

di Ernesto Ferrante - 11 Novembre 2025

Gli Houthi hanno annunciato in un messaggio inviato ad Hamas di aver sospeso i propri attacchi contro Israele e contro le navi nel Mar Rosso, alla luce del cessate il fuoco in vigore nella Striscia di Gaza. Secondo i media palestinesi, nella missiva indirizzata alle Brigate Ezzedin al-Qassam, braccio armato del movimento islamico di resistenza, i ribelli sciiti filoiraniani hanno scritto: “Seguiamo da vicino gli sviluppi. Dichiariamo che, qualora il nemico riprendesse la propria aggressione su Gaza, torneremo alle nostre attività militari nel cuore dell’entità sionista e reimporremo il blocco alla navigazione israeliana nel Mar Rosso e nel Mar Arabico”.

La fase due del piano di Trump per Gaza

La fase due dell’accordo per il cessate il fuoco nell’enclave palestinese è stata al centro dell’incontro che si è tenuto ieri a Gerusalemme tra il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ed il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. La portavoce dell’ufficio di Netanyahu, Shosh Bedrosian, ha precisato che “i due hanno discusso della fase uno, in cui ci troviamo ancora, e della fase due di questo piano, che include il disarmo di Hamas, la smilitarizzazione di Gaza e la garanzia che Hamas non avrà mai alcun ruolo nel futuro di Gaza”. “La fase due include anche l’istituzione della forza internazionale di stabilizzazione, i cui dettagli ovviamente sono in fase di discussione”, ha aggiunto Bedrosian.

Gli Emirati Arabi Uniti si sfilano

Gli Emirati Arabi Uniti “probabilmente” non parteciperanno alla forza internazionale di stabilizzazione nella Striscia di Gaza perché non dispongono di un quadro chiaro della situazione. Lo ha affermato il consigliere presidenziale Anwar Gargash in un forum ad Abu Dhabi.