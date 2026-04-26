Esteri

Usa: spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Trump illeso

Cole Allen, l'uomo fermato, comparirà in tribunale lunedì

di Ernesto Ferrante - 26 Aprile 2026

Paura e tensione a Washington. Degli spari hanno trasformato in un incubo la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro. Anche il vicepresidente JD Vance e i membri del Gabinetto del tycoon presenti all’evento sono stati fatti uscire di corsa.

Cosa è accaduto al Washington Hilton

Diversi agenti dei Servizi Segreti statunitensi hanno gridato “spari” durante l’evento dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, secondo quanto riportato dai giornalisti presenti, compreso il collaboratore dell’Adnkronos Iacopo Luzi. Il presunto attentatore è stato tratto in arresto. Il direttore dell’FBI, Kash Patel, ha esortato i cittadini a condividere “qualsiasi informazione relativa a questo evento”.

Il lavoro dell’Fbi

L’Fbi sta esaminando la balistica e un’arma da fuoco rinvenuta sul luogo dell’accaduto e sta interrogando i testimoni, ha dichiarato Patel. “Nessuna informazione è troppo insignificante, nessuna informazione è inadeguata”, ha affermato. Nessun particolare sarà trascurato: “Valuteremo tutto. Interrogheremo anche le persone presenti e, se qualcuna di loro avesse informazioni utili, la preghiamo di rivolgersi alle forze dell’ordine: l’FBI e il Dipartimento di Polizia Metropolitana”.

L’uomo fermato

Cole Allen, l’uomo fermato per aver aperto il fuoco, comparirà in tribunale lunedì. Il procuratore distrettuale di Washington, Jeanine Pirro, ha spiegato che Allen sarà accusato di due capi d’imputazione: il primo per l’uso di un’arma da fuoco durante un crimine violento e il secondo per aver aggredito un agente federale con un’arma pericolosa.

Il racconto di Trump

“Che serata a Washington! I servizi segreti e le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro fantastico. Hanno agito con rapidità e coraggio. L’attentatore è stato arrestato e ho raccomandato di ‘lasciare che lo spettacolo continui’, ma ci atterremo completamente alle indicazioni delle forze dell’ordine. Prenderanno una decisione a breve. Indipendentemente da tale decisione, la serata sarà molto diversa da come l’avevamo programmata e, semplicemente, dovremo rifarla”, ha scritto su Truth Donald Trump.

L’uomo è stato “bloccato da alcuni coraggiosi membri dei Servizi Segreti”, ha aggiunto Trump, che ha anche pubblicato un filmato che mostra l’intervento degli uomini dei servizi segreti presenti sul posto, al Washington Hilton, che reagiscono prontamente a una situazione.

La condanna del sindaco Mamdani

“La violenza politica è assolutamente inaccettabile”. Così in un post su X il sindaco di New York, Zohran Mamdani, dopo quanto accaduto nella notte a Washington. “Sono felice che il presidente e gli ospiti presenti alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca siano al sicuro”, ha proseguito il sindaco dem.