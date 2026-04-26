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L’ortica, una pianta umile, vigorosa e sorprendentemente versatile in cucina

Le sue foglie, ricche di clorofilla, ferro, vitamine e sali minerali, sono un ingrediente prezioso della cucina tradizionale

di Gianluca Pascutti - 26 Aprile 2026

L’ortica è una delle erbe spontanee più rappresentative della primavera. Cresce nei margini dei boschi, lungo i sentieri, vicino ai corsi d’acqua e nei terreni ricchi di sostanza organica. È una pianta rustica, vigorosa, capace di rigenerarsi rapidamente e di colonizzare intere zone nel giro di poche settimane.

Una piantina ricca di proprietà

Le sue foglie, ricche di clorofilla, ferro, vitamine e sali minerali, sono un ingrediente prezioso della cucina tradizionale. Una volta cotta perde completamente il potere urticante e rivela un sapore verde, pulito, quasi spinacino ma più aromatico.

Il segreto sta nelle cime

La regola d’oro è semplice, raccogliere solo le cime e le foglie più giovani, quelle nate da poco, tenere, piccole e di colore verde brillante. Sono le più dolci, le più morbide e le più adatte alla cucina. Le foglie grandi e mature, invece, risultano più fibrose e meno piacevoli.

Oggi vi proponiamo una ricetta rustica e della tradizione contadina.

Risotto alle ortiche selvatiche

Ingredienti per 4 persone

300 g riso Carnaroli

120 g cime di ortiche fresche, lavate

1 scalogno piccolo tritato finemente

40 g burro ghiacciato per la mantecatura

40 g Parmigiano Reggiano grattugiato

olio extravergine d’oliva q.b.

1 L brodo vegetale (sedano, carota, cipolla)

1/2 bicchiere vino bianco

sale e pepe q.b.

Preparazione:

Sbollenta le ortiche per 1 minuto in acqua salata, scolale e raffreddale in acqua e ghiaccio. Strizzale e tritale finemente. In una casseruola scalda un filo d’olio e fai appassire lo scalogno senza farlo colorire. Aggiungi il riso e tostalo per 1 minuto mescolando, finché i chicchi diventano lucidi. Versa il vino bianco e lascia evaporare completamente. Unisci il brodo caldo poco alla volta, mescolando. A metà cottura incorpora le ortiche tritate. Cuoci per circa 14 minuti, regolando la consistenza con il brodo. Fuori dal fuoco aggiungi burro ghiacciato e Parmigiano. Manteca energicamente fino a ottenere un risotto cremoso. Lascia riposare 1 minuto e servi in un piatto da portata caldo.