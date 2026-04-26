L’ortica, una pianta umile, vigorosa e sorprendentemente versatile in cucina
Le sue foglie, ricche di clorofilla, ferro, vitamine e sali minerali, sono un ingrediente prezioso della cucina tradizionale
L’ortica è una delle erbe spontanee più rappresentative della primavera. Cresce nei margini dei boschi, lungo i sentieri, vicino ai corsi d’acqua e nei terreni ricchi di sostanza organica. È una pianta rustica, vigorosa, capace di rigenerarsi rapidamente e di colonizzare intere zone nel giro di poche settimane.
Una piantina ricca di proprietà
Le sue foglie, ricche di clorofilla, ferro, vitamine e sali minerali, sono un ingrediente prezioso della cucina tradizionale. Una volta cotta perde completamente il potere urticante e rivela un sapore verde, pulito, quasi spinacino ma più aromatico.
Il segreto sta nelle cime
La regola d’oro è semplice, raccogliere solo le cime e le foglie più giovani, quelle nate da poco, tenere, piccole e di colore verde brillante. Sono le più dolci, le più morbide e le più adatte alla cucina. Le foglie grandi e mature, invece, risultano più fibrose e meno piacevoli.
Oggi vi proponiamo una ricetta rustica e della tradizione contadina.
Risotto alle ortiche selvatiche
Ingredienti per 4 persone
300 g riso Carnaroli
120 g cime di ortiche fresche, lavate
1 scalogno piccolo tritato finemente
40 g burro ghiacciato per la mantecatura
40 g Parmigiano Reggiano grattugiato
olio extravergine d’oliva q.b.
1 L brodo vegetale (sedano, carota, cipolla)
1/2 bicchiere vino bianco
sale e pepe q.b.
Preparazione:
Sbollenta le ortiche per 1 minuto in acqua salata, scolale e raffreddale in acqua e ghiaccio. Strizzale e tritale finemente. In una casseruola scalda un filo d’olio e fai appassire lo scalogno senza farlo colorire. Aggiungi il riso e tostalo per 1 minuto mescolando, finché i chicchi diventano lucidi. Versa il vino bianco e lascia evaporare completamente. Unisci il brodo caldo poco alla volta, mescolando. A metà cottura incorpora le ortiche tritate. Cuoci per circa 14 minuti, regolando la consistenza con il brodo. Fuori dal fuoco aggiungi burro ghiacciato e Parmigiano. Manteca energicamente fino a ottenere un risotto cremoso. Lascia riposare 1 minuto e servi in un piatto da portata caldo.
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