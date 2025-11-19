Cronaca

I morti del Friuli, l’inchiesta: “Qui verrà giù tutto”

L'anziana poi morta - si racconta nella comunità - aveva avvisato il Comune del pericolo

di Giorgio Brescia - 19 Novembre 2025

Dopo i morti in Friuli, la Procura di Gorizia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo plurimo, inondazione, frana o valanga colpose e crollo o altro disastro colposo.

I morti del Friuli, l’inchiesta

Dopo che una colata di fango ha travolto le case a Brazzano di Cormons, in Friuli‑Venezia Giulia, l’inchiesta. Due persone hanno perso la vita: Quirin Kuhnert, 32 anni, e Guerrina Skocaj, un’anziana di 83 anni.

Secondo le ricostruzioni, Kuhnert sarebbe tornato nella sua abitazione per avvertire la vicina anziana del pericolo imminente.

Il procuratore Massimo De Bortoli ha dichiarato che il procedimento è “contro ignoti”, al momento: l’inchiesta procede ad ampio spettro.

Sul luogo della tragedia, le conseguenze sono gravissime: decine di persone sono state evacuate per ragioni di sicurezza, e il pendio della collina è sotto stretta osservazione.

Nel frattempo, il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha firmato la dichiarazione di stato di emergenza nazionale per la zona.

L’avviso: Qui verrà giù tutto

Alcune fonti locali riferiscono che l’anziana aveva lanciato un avvertimento al Comune: “Qui verrà giù tutto”, avrebbe detto, temendo il cedimento della collina. Una notizia che circola nei racconti della comunità.)

Le indagini coinvolgono i carabinieri e i vigili del fuoco. Si dovrà stabilire se ci sono stati errori nella gestione del rischio idrogeologico, omissioni nella manutenzione o nella prevenzione. Anche il coinvolgimento della Protezione Civile locale sarà probabilmente valutato.

Una tragedia che riporta al centro il tema della tutela del territorio in aree collinari soggette a frane, ponendo di nuovo poche domande. Quanto è efficiente la prevenzione? E chi paga il prezzo quando la vigilanza non basta?

Leggi anche La conta dei danni